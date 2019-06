Nordkorea har rustat upp kärnvapenarsenalen

Globalt sett har antalet kärnstridsspetsar minskat under det senaste året.

Enligt en ny rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut Sipri beräknas kärnvapenmakterna nu inneha omkring 14 000 kärnstridsspetsar.

Samtidigt finns det länder som står ut i den nya rapporten. Nordkorea, som har befunnit sig i fredssamtal med USA om att nedrusta sin kärnvapenarsenal, har sannolikt genomgått en kraftig upprustning under det gångna året.

I januari i år hade Nordkorea 20 till 30 kärnstridsspetsar, vilket är en ökning med 10 till 20 stycken jämfört med i fjol, enligt rapporten från Sipri.

”Inga offentliga bevis”

Såväl brittiska International Institute for Strategic Studies, IISS, som Federation of American Scientists, FAS, stärker misstanken om att Nordkorea rustat sina kärnvapenstyrkor under tiden då fredssamtalen med USA pågått.

Däremot är bevisen knapphändiga och det råder stor osäkerhet i uppskattningen av Nordkoreas potentiella kärnvapensförmåga. Främst eftersom landet inte självt förmedlar hur stor kapaciteten är.

– För närvarande har vi inga offentligt tillgängliga bevis för att Nordkorea ens har tagit fram ett operativt kärnvapen. Men de har utfört sex kärnvapensprängningar sedan 2006, den senaste år 2017. Så jag menar att det finns all anledning att tro att de har kunnat ta fram kärnvapen, säger Shannon Kile, expert på Nordkoreas kärnvapenprogram som arbetar vid Sipri, till SVT.

Fredssamtal slutade i flopp

Nordkoreas ledare Kim Jong-Un träffade USA:s president Donald Trump senast i februari i år. Då möttes ledarna i Vietnams huvudstad Hanoi för att diskutera handelsavtal och en potentiell nedrustning av Nordkoreas kärnvapensarsenal.

Men mötet slutade i ett fiasko. Ledarnas meningsskiljaktigheter ledde till att Donald Trump åkte hem i förtid.

– För tillfället är det så många meningsskiljaktigheter mellan Washington och Pyongyang angående i vilken ordning man ska börja och vad de skulle kunna leda till. Det tycks inte vara något som kommer att ske inom den närmaste framtiden, säger Shannon Kile till SVT.

I jämförelse med andra kärnvapenmakter tros Nordkorea inneha ett litet lager. I stället är det USA och Ryssland som har 93 procent av världens sammanlagda kärnvapen.

Men efter det gemensamma nedrustningsavtalet New Start har båda supermakterna begränsat antalet stridsspetsar. I stället försöker länderna modernisera sina arsenaler och utveckla nya vapen.

Så många kärnvapen har länderna 2019 Ryssland: 6500 (6850) USA: 6185 (6450) Frankrike: 300 (300) Kina: 290 (280) Storbritannien: 200 (215) Pakistan: 150-160 (140-150) Indien: 130-140 (130-140) Israel: 80-90 (80) Nordkorea: 20-30 (10-20) *Antalen inom parantes syftar till antalen kärnvapen som länderna hade 2018. Källa: Sipri Visa mer Visa mindre

