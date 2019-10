Först meddelade Nordkorea att kärnvapenförhandlingarna med USA ska återupptas. Några timmar senare avfyrades en missil från en ubåt utanför den nordkoreanska östkusten. Missilen färdades 450 kilometer österut, i riktning mot Japan, innan den slog ner i vattnet. Enligt Japan kan missilen ha delats i två delar – och den ena landade i Japans ekonomiska zon.

– Den framgångsrika uppskjutningen av vår nya missil kommer att få stor betydelse då den för oss in i en ny fas i vår förmåga att försvara oss mot utomstående styrkor, utropade Nordkoreas statliga nyhetsbyrån KCNA.

Nordkoreas ledare Kim Jong-Un skickade sina varma gratulationer efter den lyckades uppskjutningen, enligt KCNA.

Missilen sköts vertikalt och nådde därmed inte lika långt som den annars hade kunnat göra. Foto: KCNA / EPA / TT

Nordkoreas missil kunde nått mycket längre

Sydkorea har bekräftat att man har kännedom av en missil som avfyrats. Missilen ska ha nått en höjd på hela 910 kilometer och skulle, enligt experter, ha kunnat flyga mycket längre om den inte hade skjutits i en normal vinkel i stället för näst intill vertikalt.

– Vår militär övervakar situationen och eventuella nya uppskjutningar. Vi upprätthåller en beredskapsställning, säger en representant för Sydkorea.

Nordkorea vill visa styrka innan förhandlingarna

Det var första gången på två år som en nordkoreansk missil tog sig in i japansk ekonomisk zon. Analytiker tolkar det som att Nordkorea dels vill visa upp sin styrka och sina tekniska framsteg, dels att de kommer att ha en tuff hållning i samtalen med USA.

– Jag skulle se det här som en försmak på vad som kan hända om de inte får igenom lättnader i sanktionerna eller någon typ av provisoriskt avtal, säger Alexandra Bell, vid Center for Arms Control and Non-Proliferation, till New York Times.