Inflationen har börjat ge vika, elpriserna har fallit, matpriserna har slutat skena och de dramatiska räntehöjningarna under det gångna året kommer snart (nästa år) att följas av sänkta räntor – både från Riksbanken och på hushållens bolån.

Så långt låter det ganska uthärdligt, när man lyssnar på Nordea-ekonomernas bild av framtiden.

Riksbankens höjning onödig

Men det är en tuff tid för svenska hushåll och företag, med tre års stagnation – det vill säga i princip ingen tillväxt alls – som står för dörren enligt prognosen.

– Det är en påtaglig inbromsning, säger Annika Winsth, Nordeas chefsekonom.

Konkret handlar det bland annat om en konsumtion som pressas nedåt av räntor och inflation och en tvärnit för bostadsinvesteringar.

– Men även exporten dämpas, säger Winsth.

Hon tyckte Riksbankens räntehöjning i april var onödig. Och hon vill absolut inte se fler – även om hon i sin prognos motvilligt lägger in en räntehöjning till från Riksbanken på 25 punkter (0,25 procentenheter) till 3,75 procent i styrränta i juni.

– Företagen är väldigt tydliga med att det har svängt om. Det är ett helt annat tonläge. De har problem att skicka vidare kostnader. Det är en helt annan ”story” än för bara ett halvår sedan, säger hon.

”Det kan gå fort”

Varsel inom industrin har redan börjat komma och affärer som inte går att räkna hem när räntorna lyfter stoppas, enligt Winsth. Och hon tror att det kommer betydligt mer av denna typ av kristecken i höst – inte minst inom detaljhandeln.

– De kan göra sig av med ganska mycket folk och det kan gå fort, säger Winsth.

– Jag tror inte man ska underskatta det här. De pressas enormt av höga kostnader och den svaga kronan, högre hyror och vikande efterfrågan. Det blir ganska akut när de hamnar i den här situationen.

Hon tror att många pressade företag just nu håller ut och skär på kostnader.

– Men till hösten kommer man skicka nya varselvågor ut i systemet, säger hon.

På bostadsmarknaden väntas prisfall på 7 procent till innan det stabiliseras, enligt Nordeas prognos. Transaktionsvolymerna har rasat med 30 procent mot i fjol och de affärer som fortfarande görs avspeglar inte det prisfall på bostäder som egentligen ägt rum.

För sent att binda boräntan

Man måste också tänka på alla affärer som inte blir av för att köpare och säljare hamnar för långt ifrån varandra i budgivningen, enligt Winsth.

– Platån för bostadspriserna vi har nu är lite för optimistisk. Alla är nog inte medvetna om hur låg omsättningen är, säger hon.

För hushåll som vill skydda sig mot högre räntor ser hon det samtidigt som för sent att binda boräntan – då Riksbanken redan i början av nästa år kommer börja sänka räntan ganska snabbt ned till omkring 2 procent mot slutet av 2024.

– Det är för sent binda räntorna. De kan komma upp ytterligare något, men man får nog bita i det sura äpplet under en tid här. Annars är risken att du låser in dig i något som kan bli ganska dyrt, säger Winsth.

– Det är besvärligt för många hushåll, med en sådan enorm omställning på kort tid och det skapar en stress i systemet som även påverkar prisbilden på bostäder, tillägger hon.