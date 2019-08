Enligt tidningen Vulture dog författaren Toni Morrison på måndagskvällen.

Amerikanskan blev 88 år.

Dödsorsaken uppges ännu vara okänd.

Toni Morrison är känd för att ofta ha skildrat afroamerikaners verklighet i USA.

1993 tilldelades Morrison Nobelpriset i litteratur, med motivering att hon ”i böcker karaktäriserade av visionär kraft och poesi blåser liv i en väsentlig aspekt av den amerikanska verkligheten”.

1988 fick hon även ett Pulitzer-pris för romanen ”Beloved”.

Vann Barack Obamas frihetsmedalj

Bland Toni Morrisons mest kända verk finns ”Song of Solomon” och ”Beloved”. 2012 gav hon ut romanen ”A Mercy”, som tidningen The New York Times utsågs till en av de tio bästa böckerna som utkom under 2008. Toni Morrisons senaste roman, ”God Help the Child”, gavs ut 2015.

2012 tilldelades hon Barack Obamas ytterst prestigefyllda frihetsmedalj.

– Presidentens frihetsmedalj symboliserar inte bara vårt lands högsta civila ära – det är en hyllning till idén att vi alla, oavsett var vi kommer ifrån, har möjlighet att förändra det här landet till det bättre, har Obama sagt om medaljen enligt Vita huset.

Toni Morrison, som växte upp i staden Lorain i Ohio, var inte bara aktiv som författare. Hon var även verksam som föreläsare, kritiker och akademiker på Princeton University i New Jersey.

Intresset för litteratur fanns där från början – i skolan skrev Morrison sin avhandling om den klassiska författaren Virginia Woolf.