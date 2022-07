Sandra Svensson, 16, och hennes kompis Juni Rundcrantz, 17, var på glatt humör när de gick in på köpcentret Fields i Köpenhamn på eftermiddagen den 3 juli.

De hade lärt känna varandra knappt ett år tidigare när de började på samma gymnasium i Kristianstad och insåg att båda hade popstjärnan Harry Styles som sin favorit.

Den här sommardagen var det tänkt att de skulle de få se sin stora idol inne på Royal arena, vägg i vägg med köpcentret.

De två kompisarna gick in på Fields för att ta något att äta innan konserten, men plötsligt bröt helvetet ut.

Sandra har tidigare berättat hur hon märkte att folk började springa när de var på väg upp mot restaurangvåningen. Kompisarna kom ifrån varandra. Men båda hörde flera skott som ekade i köpecentrat.

– Jag var nästan runt ett hörn när jag kände hur det blev varmt. Sedan ramlade jag framåt. Då förstod jag att jag hade blivit träffad, säger Sandra.

Sandra Svensson och Juni Rundcrantz lärde känna varandra när de började på samma gymnasium. Foto: JENS CHRISTIAN

Berättar om händelsen

Tre veckor efter masskjutningen inne på Fields träffar vi Sandra och Juni på ett kafé i centrala Kristianstad. Det är uppsluppen stämning bland gästerna, vid disken beställer utländska turister räksallader och kanelsnäckor.

Det är två samlade tjejer som väljer att berätta om händelserna, och hur de påverkat dem.

– Man är mer uppmärksam nu när man är i större folkmassor, man kollar av omgivningen på ett sätt man inte gjorde tidigare, säger Juni.

Hon lyckades undkomma skytten, men under kaoset fastnade hon med 15 andra inne på en toalett. Under fem skräckfyllda minuter visste de inte vad som hände utanför. När brandlarmet gick bestämde de sig för att chansa och rusa ut. Det lyckades.

Det Juni inte visste då var att Sandra hade träffats av en kula och hade splitterskador i ländryggen.

Trots skadorna och blodet lyckades Sandra ta sig ut från köpcentrat. Hon säger i dag att hon måste varit fullpumpad med adrenalin.

Hon försökte ta sig till arenan men innan hon nådde fram fick hon hjälp av en grupp unga danskar som tog av sina tröjor för att försöka stoppa blödningen. Sedan tillkallade de ambulans som tog henne till sjukhus.

Sandra berättar om vägen tillbaka till ett normalt liv efter masskjutningen. Hon känner sig trygg inför rättegången mot Noah Esbensen: "Det enda jag behöver är att vittna och jag behöver inte göra det på plats. Jag kommer diskutera med min advokat om hur vi ska göra".

Möttes av hemska nyheter

När Sandra kom till sjukhuset i Herlev vågade hon slappna av.

– Jag kände direkt att jag var i trygga händer, det var många läkare och alla visste vad de skulle göra och agerade professionellt.

Redan samma kväll kunde kompisarna återförenas. Så fort Juni förstod vad som hänt med Sandra tog hon sig till sjukhuset.

– Det var otroligt skönt att få se henne, att hon var vaken, att hon log och att hon kunde prata, säger Juni.

Samtidigt kom det hemska nyheter från Fields.

– När jag fick höra att tre personer dött högg det till i hjärtat. Jag kände att jag hade kunnat vara en av dem, men jag valde att försöka vara positiv, säger Sandra.

– Jag låg där på sjukhuset och mådde förhållandevis bra. Jag kunde röra mig lite. Jag levde.

Tusentals människor flydde ut från Field's i samband med masskjutningen. Foto: OLAFUR STEINAR RYE GESTSSON / EPA / TT

”Bättre att riva av plåstret”

Redan på sjukhuset bestämde sig Sandra för att händelsen inte skulle få påverka hennes liv för mycket. Hon skulle ge sig ut bland folk och hon skulle fortsätta leva sitt liv.

– Jag är en person som har svårt att sitta inne. När jag hade varit isolerad på sjukhuset en vecka kände jag att jag ville börja mitt liv på riktigt igen. Jag kände att det var bättre att riva av plåstret och få det gjort direkt. Om jag hade isolerat mig och suttit inne hade det varit mycket sämre på lång sikt.

Det enda som är jobbigt är rulltrappor. Det påminner för mycket om vad som hände.

– Men annars är jag ute som vanligt. Jag åker till köpcentrum med kompisar. Och där finns det ju rulltrappor så jag får helt enkelt klara av det.

Noah Esbensen har häktats misstänkt för masskjutningen på Field's i Köpenhamn. Han har erkänt att det var han som var på platsen. Foto: Youtube Noah Esbensen fastnade på bild under masskjutningen på Field's. Foto: Mahdi Al-Wazni/Byrd Noah Esbensen greps 13 minuter efter första larmet. Foto: CLAUS BECH / AP TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

”Verkar inte finnas någon förklaring”

22-årige Noah Esbensen sitter häktad misstänkt för masskjutningen.

Sandra och Juni försöker att inte tänka så mycket vare sig på honom eller på händelsen på köpcentret.

– Det finns inte så mycket att tänka på, det enda vi vet är att han var drabbad av psykisk ohälsa och att han var känd inom psykiatrin och är under utredning nu. En förklaring får man kanske aldrig, men man får se vad rättegången ger, säger Sandra.

Är det viktigt med en förklaring?

– Det verkar vara något han för stunden fick för sig att göra och att offren var slumpmässigt utvalda där och då. Det verkar inte finnas någon större förklaring bakom det än att han inte mådde bra.

Känner du ilska?

– Det är klart man gör det. Inte så mycket mot honom, mer mot hur han kunde ha ett vapen. Hur kan en sån person få tag på ett licensierat vapen? Det måste vara en brist i systemet.

Sandra känner att händelsen är lättare att hantera just på grund av att Noah Esbensens offer verkar vara slumpmässigt utvalda.

– Man behöver inte gå runt och undra varför just jag var en måltavla. Men samtidigt väcker det lite frustration och man undrar varför just jag skulle ha en sån otur att vara på platsen just då. Och ännu mer varför de som miste livet gjorde det. Varför just de?

Nu vill Sandra Svensson och Juni Rundcrantz att Harry Styles kommer tillbaka till Köpenhamn. Foto: JENS CHRISTIAN

Planerar att återvända

Trots att det är mindre än tre veckor sedan läkarna opererade bort kulfragment och glassplitter från Sandras rygg kan hon röra sig i stort sett obehindrat. Smärtorna är snart historia och hon väljer att se framåt.

Både Sandra och Juni planerar att återvända till Fields.

– Jag tänker göra det, för att pussla ihop de sista bitarna. Men jag kommer inte göra det ensam utan jag kommer ha med mig familj och vänner som stöd, säger Sandra.

Nu längtar vännerna efter att idolen Harry Styles kommer tillbaka och spelar på Royal Arena.

– Det hade känts konstigt om han inte kommer och gör en ersättningskonsert. Det är ändå nästan 17 000 personer som hade biljetter, säger Sandra.

Du tvekar inte det minsta?

– Nej inte alls, ingenting kan stoppa mig.

