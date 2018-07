Ögonvittnen uppger för Reuters att en nionde pojke räddats ur grottan. Han ska ha burits ut på bår.

Räddningsinsatsen i Tham Luang-grottan är inne på sitt tredje högintensiva dygn.

Under söndagen lyckades dykare få ut fyra, av de tolv fotbollspojkarna, som transporterades till sjukhus. Under måndagen fick ytterligare fyra pojkar komma ut från grottmassivet.

Under tisdagsmorgonen inleddes den tredje dagens intensiva räddningsinsats. Klockan 10.08, lokal tid, gick de första dykarna in i grottmynningen för att ta sig in till de fyra återstående pojkarna och deras tränare.

Klockan 10.48, svensk tid, skriver AP på Twitter att en ambulans lämnat räddningsområdet utanför grottan. Om det innebär att ytterligare en pojke har rätts ur bergsmassivet är ännu inte bekräftat.