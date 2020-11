Nio gånger Melanias kläder chockat Vita huset

Washington (2017) – anklagades för att härma Michelle Obama

Foto: Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN

Under sitt första år i Vita huset rapporterade amerikanska medier att Melania Trump försökte kamma hem folkets kärlek genom att bära ”vanliga” kläder. Vid flera tillfällen sågs hon bära Converse. Melania kritiserades också för att kopiera Michelle Obama, som under sin tid som första fru ofta bar den skomodellen.

Texas (2017) – bar klackar i ett orkandrabbat område

Foto: Jacquelyn Martin / TT NYHETSBYRÅN

Under sina fyra år som presidenthustru har Melania Trump gjort sig känd för att i de flesta sammanhang bära skyhöga klackar. Under ett besök i Texas efter orkanen Harvey var sociala medier snabba med att reta Melania Trump för hennes opraktiska outfit, bestående av bomberjacka och klackar.

”Jag tror inte Melania är redo för orkanen”, skrev en twitteranvändare då.

Sicilien (2017) – jacka för en halv miljon

Foto: DOMENICO STINELLIS / AP TT NYHETSBYRÅN

När presidenthustrun besökte Sicilien i maj 2017 bar hon italienska Dolce & Gabanna dagen till ära. Till en början hyllades hon för sitt färgstarka klädväl med en jacka av färglada blommor i ett silkespappersliknande tyg. Men när prislappen avslöjades var det många som höjde på ögonbrynet. Jackan kostade nämligen 51 500 dollar – vilket motsvarar nästan en halv miljon svenska kronor.

Saudiarabien (2017) – var barbent under statsbesöket

Melania Trump tillsammans med prins Muhammad bin Nayef. Foto: EVAN VUCCI / AP TT NYHETSBYRÅN

Under presidentens statsbesök i Saudiarabien kritiserades Melania Trump inte för vad hon bar – utan för att hon beslöt sig för att inte sjal. Hon blev också kritiserad för att ha visat benen under besöket.

Kenya (2018) – kritiserades för sin ”koloniala” stil

Melania under ett statsbesök i Kenya. Foto: ANDREA HANKS / THE WHITE HOUSE / POLARIS/IBL POLARIS

När Melania Trump gjorde sin Afrikaturné 2018 blev hon hårt kritiserad för sitt klädväl i Nairobi. Hon bar då en hjälm och kläder som många ansåg symboliserade kolonialt förtryck på kontinenten.

– Jag önskar att folk kunde fokusera på vad jag gör, inte på vad jag har på mig, svarade hon då på kritiken.

Egypten 2018 – inspirerad av Michael Jackson

Foto: CAROLYN KASTER / AP TT NYHETSBYRÅN Foto: CAROLYN KASTER / AP TT NYHETSBYRÅN Michael Jackson i videon ”Smooth criminal” Foto: ULTIMATE PRODUCTIONS / STELLA PICTURES ULTIMATE PRODUCTIONS Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Under ett besök i Egypten var det många som jämförde Melania Trumps outfit med Michael Jacksons från musikvideon ”Smooth criminal”.

Texas (2018) – bar jacka med märkligt budskap

”I really don't care. Do U?” Foto: ANDREW HARNIK / AP TT NYHETSBYRÅN

I juni 2018 besökte presidentfrun ett av de omdiskuterade flyktingläger för barn som finns vid den mexikanska gränsen i USA. Under besöket bar hon en Zara-designad jacka med det minst sagt märkliga budskapet: ”I really don't care. Do U?” – ”Jag bryr mig egentligen inte. Gör du?”.

Donald Trump förklarade då att texten var kritik till nyhetsmedierna.

– Melania har lärt sig hur oärliga fake news-medierna är, och hon bryr sig inte längre, skrev han då på Twitter.

Storbritannien (2018) – såg ut som en Disneykaraktär

Foto: JULIE EDWARDS/AVALON.RED / STELLA PICTURES/AVALON.RED B4171

Under sitt första besök i Storbritannien bar hon en gul långklänning – designad av J.Mendel. Klänningen fick stående ovationer och många menade att den påminde om ”Belles” klänning från ”Skönheten och odjuret”. Flera skrev då också att hennes make respresenterade ”odjuret”.

Foto: POLARIS / POLARIS POLARIS IMAGES

Storbritannien (2019) – klänning för 50 000 kronor

Foto: SHUTTERSTOCK EDITORIAL REX/IBL

Under ett besök på Buckingham Palace i december förra året bar Melania Trump en gul cape-klänning, designad av Valentino. Prislappen för klädesplagget hamnade på 4 600 pund, vilket motsvarar ungefär 52 500 svenska kronor.

