Nina Ednertz, 53, var på lördagen på väg hem och tog i vanlig ordning tunnelbanan.

Men när tåget anlände till ändstationen hann hon inte plocka upp sina grejer – och fick åka vidare.

– Jag hade tre påsar med mig och hann därför inte av. Det var ett väldigt kort stopp. Jag tryckte på dörrknappen men ingenting hände och tåget åkte vidare, säger hon.

I stället hamnade hon i tunnelbanegaraget. Där uppmärksammade hon tågchauffören på att hon fortfarande befann sig inne i vagnen.

Hann inte kliva av SL-tåget – blev utskälld av föraren

Då fick hon en utskällning av chauffören.

– Han skrek till mig: ”där kan du sitta i en halvtimme och vänta”. Jag blev lite bestört. Jag tycker det var väldigt tråkigt agerande, även om han har en dålig dag. Jag tyckte inte det var OK, säger hon.

Det visade sig dock inte röra sig om en halvtimme. Några minuter senare började tåget rulla igen.

– Det blev inte så länge, men jag förväntade mig att få sitta där i en halvtimme. Chauffören lämnade mig där, säger Nina Ednertz.

Nina Ednertz. Foto: Facebook

Nina Ednertz anser att beteendet är oacceptabelt och att situationen kan uppfattas som hotfull.

– De får inte hålla på så här. Det blir lite tråkigt. Jag gjorde ingenting mer än att påpeka att jag inte hann av.

SL: ”Det är oacceptabelt beteende”

Nina Ednertz har tagit kontakt med SL och gjort en anmälan. SL bekräftar att de fått in en rapport om händelsen som de kommer gå vidare med under söndagen.

– Vi har fått in ett ärende via Facebook. Kundtjänst har tagit vidare ärendet till trafikledningen. Vi tror inte personen behövde sitta och vänta så länge men det är ett felaktigt beteende från föraren och vi får be resenären om ursäkt. Det är ett oacceptabelt beteende att skälla ut en resenär på det sättet, säger Andreas Strömberg vid SL:s presstjänst.

SL:s rutiner gör gällande att resenärer som inte hinner kliva av vid ändstationen får vänta tills det återvänder till en tunnelbanestation.

– Man brukar inte ta av personer inne på spårområdet inne i depån. När sådant inträffar får de information att det dröjer några minuter innan tåget rullar tillbaka, säger Andreas Strömberg.