Nigel Farage attackerad – träffad av milkshake

I januari i år grundade Nigel Farage Brexitpartiet, som kämpar för att få igenom Brexit.

I fredags valtalade Farage i Edinburgh. Enligt The Independent satte en McDonalds-restaurang i närheten upp skyltar ”Vi säljer inte milkshakes eller glass i kväll”. Det för att skydda Farage efter att demonstranter kastat glass eller milkshake mot två Ukip-politiker och att flera personer twittrat om att det fanns milkshake att köpa på nära håll från talplatsen.

Enligt The Guardian var det polisen som bett kedjan att inte sälja glass eller milkshake på fredagskvällen.

Men i Newcastle, under måndagen, fick någon in en riktig fullträff. Under sitt kampanjarbete, när han gick på gatorna, kom en attack mot Farage.

Lämnade Ukip

Han träffades av en milkshake, och mjölkdrycken smetades ut på kostymen. En kort stund senare leddes han i väg av sina säkerhetsvakter, samtidigt som människor i publiken skrattade.

Personen som misstänks vara ansvarig för attacken sågs släpas från platsen, skriver The Sun.

Det är inte första gången som britterna tagit till milkshake för att visa sina känslor. I början av maj träffades högerextrema politikern Tommy Robinson, två dagar i rad, av milkshakes. Bilder visar hur Robinson pratar med en man, som sedan häller mjölkdrinken över honom.

Nigel Farage var tidigare ledare för det EU-kritiska brittiska partiet United Kingdom Independence Party, men han lämnade partiet i slutet på förra året.