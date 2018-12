Nicole Parsons från Massachusetts, USA, hade fått nog av universitetets tystnad med anledning av en rad hatbrott på skolområdet, berättar hon.

Därför satte hon upp en skylt med ett tydligt budskap i sitt fönster:

”FUCK NAZIS, YOU ARE NOT WELCOME HERE”.

Skylten satt uppe i en vecka innan Nicole fick ett mejl från skolledningen. Foto: Privat

Hon berättade för Buzzfeed News i söndags att hon bestämde sig för att sätta upp skylten efter att ett hakkors hade klottrats över en ”Glad Chanukka”-hälsning – en judisk högtid – i början av december.

– Jag tänkte att om skolledningen inte gör tillräckligt för att fördöma dessa handlingar ville jag att de skulle få se någon som gör det, säger Nicole i en kommentar till Expressen.

En paroll som lyfts fram av universitetet är ”Hat hör inte hemma på University of Massachusetts” – med syfte att ta avstånd från alla typer av fördomar och hat.

Nicole förvånades av mejlet från ledningen. Foto: Privat

Som en del av initiativet har skolan dokumenterat 19 hatbrott på skolområdet sedan september.

– Ända sedan Trump blev vald har hatbrotten ökat i USA, och vårt universitet är inte ett undantag. Med anledning av detta är det viktigt att ta ställning mot all form av rasism, säger Nicole.

– Det gör mig ledsen att se hur snabbt folk tycks glömma grymheterna under Förintelsen.

Nicole Parsons trodde inte att skolan inte skulle vidta åtgärder mot hennes ”fuck nazis”-skylt.

– Men jag hade fel.

En vecka efter att hon satt upp skylen fick hon ett mejl från en styrelsemedlem som bad henne ta ner skylten på grund av ”problem med inkludering”, enligt Nicole.

Skolan: ”Olyckligt formulerat”

”Vi kan inte tvinga dig eller din rumskamrat att ta ner skylten, men jag ber dig att ta ner skylten så att alla studenter kan vara en del av en inkluderande upplevelse på skolområdet och omges av en respektfull miljö”, skriver Eddie Papazoni i mejlet.

Nicole Parsons blev väldigt förvånad, berättar hon.

– Det där mejlet säger mig att universitetet bryr sig mer om nazisters känslor än om studenternas säkerhet. Jag har däremot fått väldigt stort stöd från andra studenter, tidigare studenter och andra på skolan.

Hon kommer behålla skylten, berättar Nicole. Foto: Privat

Skolans ledning skriver i ett inlägg på Facebook att universitetet ”avvisar nazister” men att de är ”känsliga för användandet av svordomar”.

”Ett olyckligt formulerat mejl från skolpersonalen som bad studenter ta ner skylten speglar inte universitetets värderingar och borde inte ha skickats”, står det i inlägget.

”Universitetet respekterar studentens rätt att visa upp skylten och den tillåts vara kvar.”

Nicole Parsons tog så småningom ner skylten eftersom hennes rumskamrat blev orolig efter all uppmärksamhet som riktades mot dem efter uppmärksammandet. Nicole flyttar nu från skolområdet på grund av ett beslut hon fattat innan skylten sattes upp.

– Jag är glad att flytta därifrån. Jag kommer definitivt sätta upp skylten i mitt sovrum och behålla den för alltid, säger hon.

Till de som ägnar sig åt rasism har hon ett tydligt budskap:

– Kärlek är starkare än hat. Jag hoppas att ni vet att ert hat aldrig kommer att vinna, så ni kan lika gärna sluta nu. Människor som jag kommer alltid finnas där, orädda att stå upp mot dem som gör fel.