New York Posts besked: Ställer sig bakom Trump

Det stundande valet mellan Donald Trump och Joe Biden har fått flera tidningar att bryta traditionen av att inte ta ställning.

Nu senast har New York Post gått ut med sin ståndpunkt. Tidningen vill se Trump omvald, och manar läsarna att rösta rött.

”Val handlar alltid om ekonomin, men det har aldrig gällt mer än det här året”, skriver NY Post.

Tidningen lyfter bland annat arbetslösheten, skatter och handelsavtal som avgörande frågor till varför den väljer att stödja republikanen. Samtidigt kritiseras Joe Biden för att vilja öka landets skulder och fasa ut kol- och oljeindustrin.

”En Joe Biden-administration skulle se till en socialistisk vänster som ser en möjlighet att göra om nationen i sin vision, vilken skulle bli beroende av statsskulder,” skriver NY Post.

Flera tidningar väljer sida

Förra veckan uttalade USA:s största dagstidning, USA Today, sitt stöd för Joe Biden. Det innebar andra gången någonsin som tidningen valde sida, efter att man 2016 uppmanade läsarna att inte rösta på Trump.

”Vi hoppas det är sista gången”, skrev tidningens ledarsida förra onsdagen.

USA Today är heller inte ensam. Enligt statistik från University of California Santa Barbara har ett 40-tal av landets 100 största dagstidningar uttryckt någon form av stöd för Biden. Bland dem finns The New York Times, The Atlantic och Los Angeles Times.

Samtidigt har fyra dagstidningar uttryck öppet stöd för Trump. Det handlar om Las Vegas Review-Journal, Colorado Springs Gacette, The Spokesman Review och nu även New York Post.

