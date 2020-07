Netflix stoppar turkisk serie efter homofobiska krav

I mars gick Netflix ut med att filmstjärnan Özge Özpirincci skulle spela i streamingjättens turkiska orginalserie ”If only”.

Ett romantiskt drama i åtta delar där hon spelar en olyckligt gift kvinna som reser 30 år tillbaka i tiden till det ögonblick då hennes man friade. Serien skulle produceras av det turkiska filmbolaget Ay Yapim.

Men Netflix har nu valt att lägga ned serien. På grund av att det finns homosexuella biroller i manuset vägrade myndigheterna att utfärda en filmlicens.

Netflix vägrade att censurera manuset och väljer i stället att lägga ned serien.

”Måste vi godkänna allt som Netflix gör, tycka att det är rätt och hylla det? Finns det inga ämnen där vi har rätt att sätta villkor?” ska en talesperson för Rättvise- och utvecklingspartiet ha sagt enligt The Independent.

Andra HBTQ-serier har visats

En representant från Netflix uppger för The Hollywood reporter att andra serier med HBTQ-innehåll som Orange is the new black och Ryan Murphy's Hollywood har visats på den turkiska plattformen utan att att censureras.

Netflix har nekat till tidigare anklagelser om att homosexuella strukits ur den turkiska originalserien ”Love 101” efter påtryckningar från regeringen. Med hänvisning till att det inte fanns några.

Men censur har skett. Tidigare i år krävde myndigheter att ett avsnitt av den politiska thrillern ”Designited survivor” skulle tas ned. Regeringen i Ankara hävdade att avsnittet bröt mot landets censurlagar då en fiktiv turkisk ledare skildrades som en skurk.

Homosexualitet har varit lagligt i Turkiet sedan grundandet av den moderna turkiska staten 1923, men det finns lagar om ”brott mot offentlig moral” som har tolkats för att användas mot HBTQ-gemenskapen.