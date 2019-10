Den 11 september satt debattören och journalisten Camilla Wagner vid flygplats-gaten när hon blev uppringd. Några timmar senare var det tänkt att hon i Gotlands tingsrätt skulle berätta om hur hon blev misshandlad av en nazist under Almedalsveckan förra året.

Beskedet i telefonluren: Rättegången var inställd, för andra gången.

– Det tycker jag var jättekonstigt, för det var inte så att de inte visste att de inte blivit delgivna.

Expressen har tidigare berättat om hur Wagner under Almedalsveckan 2018 blev tacklad ner i asfalten. En polisman kunde då direkt gripa en misstänkt - NMR-aktivisten Mikael Svannäs. Vid gripandet la sig hans nazistkamrat Oscar Bergström i så mycket att polismannen slog med batong mot honom.

Skriver sig hos mamma

Redan i november förra året väcktes åtal mot Svannäs för misshandel och mot Bergström för försök till främjande av flykt - båda nekar till brott. Rättegången planerades till februari i år men då började problemen på allvar.

För att kunna hålla rättegången måste de åtalade delges stämningsansökan.

Gotlands tingsrätt gav uppdraget till Stockholmspolisen som trots flera försök inte fick tag på Bergström eller Svannäs. Polisen konstaterade snabbt att Bergström var folkbokförd hemma hos sin mamma, på en adress som han inte bor på.

Oscar Bergström, i grå tröja och jeans, när polisen griper Mikael Svannäs under Almedalsveckan 2018. Foto: Polisen / Polisen

När polisen åkte till Svannäs folkbokföringsadress i Tierp berättade de som bor på adressen att nazisten hade flyttat. Polisen pratade med Svannäs mamma och fick en ny adress norr om Stockholm. På den adressen påträffades en kvinna men hon ville inte hjälpa polisen.

Misshandelsoffret: ”Väldigt jobbigt”

När rättegången ställdes in i februari så sattes ett nytt datum - 11 september. Men trots nya försök från polisen att spåra nazisterna under sommaren så lyckades inte det heller. Rättegången fick ställas in igen.

– Det känns väldigt jobbigt att ha det här framför sig. Planeringsmässigt så ställer det till det. Det är ingen som frågar mig hur min kalender ser ut. Det tar också mycket mental kraft att förbereda sig för det här, säger Camilla Wagner.

Misshandelsåtalet mot Svannäs preskriberas först 2023 men åtalet mot Bergström preskriberas redan i juli nästa år.

Undanhåller sig Svannäs delgivning?

– Det där får helt och hållet stå för polisen. Jag kommenterar inte nånting som har att göra med mina klienter, säger Svannäs advokat Mikael Fredblad.

När Expressen pratar med Oscar Bergström på telefon säger han bara:

– Hej då.

Är du orolig för att målet går om intet för att de kanske inte går att delge?

– Nej, det är jag inte. Jag tror nog att det här målet kommer att bli av, säger kammaråklagare Sanna Nesser, som håller i målet.

Nazistbrott preskriberats

Men i andra fall har nazister hållit sig borta så länge att brott preskriberats.

29 juli i år fattade kammaråklagare Johanna Rejdemo Storbjörk beslut om att lägga ned ett förolämpningsåtal mot Anders Rydberg. Han hade då en dryg månad tidigare åtalats efter att han under Almedalsveckan 2017 sagt ”äcklig jude” till journalisten och förre tv-chefen Jan Scherman. Rydbergs uttalande fanns också med i Schermans SVT-dokumentär Länge leve demokratin.

Scherman är kritisk till att utredningen drog ut så mycket på tiden att delgivningstiden blev så kort innan brottet preskriberades.

– Polisen trodde väl att de skulle hitta honom i Almedalen, men där var han naturligtvis inte. Den delgivningsman som utsågs hittade honom inte heller, och sen fick jag besked om att ärendet var nedlagt, säger han och tillägger:

– Det här är en allvarlig inkompetens i rättsväsendet.

Scherman: ”Djupt olustigt”

Scherman planerar, tillsammans med sitt ombud Robin Enander på Juridikfronten, att driva ärendet till JO och JK. Han efterfrågar också en medborgarkommission:

– För att kunna analysera varför rättsväsendet inte kan lagföra de här brotten. Flera ärenden läggs ned med påstådd brist på bevisning, andra ärenden preskriberas för att man inte kan delge den som är misstänkt. Det känns djupt olustigt.

Kammaråklagare Johanna Rejdemo Storbjörk är alltså den som håller i målet mot Rydberg - och var den som fattade beslut om att lägga ned förolämpningsåtalet. Hon säger att hon inte vet varför Schermans mål drog ut så mycket på tiden. Hon började på Södertörns åklagarkammare 1 juni i år och under den månaden fick hon ärendet på sitt bord:

– Då när jag fick ärendet fick jag reda på att det fanns en gärning som snart skulle preskriberas och att det var bråttom att väcka åtal. Då försökte jag göra det så snart jag kunde, säger hon.

Nazisten Rydberg hittades sovande i en bil

Anders Rydberg, som tidigare dömts för våldsamt upplopp för attacken på den antirasistiska demonstrationen i Kärrtorp 2013, är notorisk i att hålla sig borta från delgivningsmän. Sedan 2017 har också Falu tingsrätt försökt delge honom en stämningsansökan för en misshandel som ska ha skett under NMR:s demonstration i Borlänge 1 maj 2016.

Rydberg är skriven hemma hos en kvinnlig nazist i centrala Stockholm, men trots upprepade försök under 2017, 2018 och 2019 har Falu tingsrätt via delgivningsmän inte kunnat nå honom.

Men faktum är att polisen fick tag på honom. I april förra året hittades han, enligt polisen, sovande i en skåpbil på en parkering i Södertälje när han greps i ett annat mål.

Trots det så delgavs han inte stämningsansökan i målet från Falu tingsrätt.

– Jag vet att det varit svårt att få tag på honom överhuvudtaget, att polisen haft svårigheter, säger kammaråklagare Johanna Rejdemo Storbjörk, som också tagit över målet från Falu tingsrätt.

Åklagare Rejdemo Storbjörk tillägger:

– Just när det gäller delgivningen så vet jag inte riktigt hur det flaggas upp hos polisen, när personen grips i nåt annat ärende. Uppenbarligen har det inte legat så att man kunnat se det.

Polischefen: ”Vi gör vårt yttersta”

Stockholmspolisens delgivningssektion har varit inblandad i de hittills misslyckade försöken att få tag på Svannäs, Bergström och Rydberg. Mats Svensson är gruppchef där och uttalar sig generellt om problemen med åtalade som håller sig undan:

– Vi försöker göra vårt yttersta, det gör vi i alla ärenden, men det är inte alltid så lätt att nå de här personerna i alla lägen. Man är skriven på en adress men man finns inte där. Vi kanske hittar telefonnummer som är aktuellt men personen lägger på luren. Vi försöker höra med anhöriga, men det är inte alltid de vill prata med oss överhuvudtaget. De kanske inte har nån anställning.

Svensson berättar att förutom offentliga register kan de också söka i polisens interna register i jakt på var de eftersökta befinner sig. Sammanslagningen till en polismyndighet 2015 har också underlättat om den som ska delges påträffas i någon annan del av landet.

Journalisten Jan Scherman och nazisten Anders Rydberg. Bilden är från SVT-dokumentären Länge leve demokratin och ingick i polisens förundersökning. Foto: Polisen

I just Rydbergmålet från Falu tingsrätt så byttes delgivningsman, från polisen till en privat firma, mellan 2018 och 2019.

Expressen får tag på Anders Rydberg – som nu också står åtalad, mot sitt nekande, för vapenbrott, förberedelse till grovt vapenbrott och penningtvättsbrott efter att han greps i Södertälje förra året - på telefon. Han lyssnar på våra frågor om varför han håller sig undan innan han säger:

– Jag har inga kommentarer.

I ännu ett nazistfall har utebliven delgivning lett till preskriberat brott, vilket Svenska Dagbladet tidigare har berättat om.

Lägger upp bilder från Grekland

I september 2013 samlades nazistiska SMR, som i dag är NMR, för demonstration i centrala Umeå. Filmmaterial visade hur David Stenbom höjde sin högra arm i en, enligt åklagaren, Hitlerhälsning. I februari 2014 teg sig Stenbom genom ett förhör med polisen i Uppsala, där han uppgav att han bodde hos mamma och pappa.

Gång på gång, år efter år, försökte polisen sedan få tag på Stenbom för att delge honom stämningsansökan. Han hade då folkbokfört sig hemma hos en NMR-aktivist i Luleå. Polisen knackade på dörren, pratade med nazisten som bodde på adressen, sökte Stenboms föräldrar - men utan resultat. En genomgång av hans Facebooksida och Instagramkonto visade sedan att han troligtvis befann sig i Grekland.

Befinner han sig i Grekland?

– Ingen aning. Jag vet inte var han befinner sig, säger Stenboms advokat Patric Olivero.

I januari i år hörde advokat Olivero av sig till tingsrätten för att påtala att brottet redan var preskriberat, vilket chefsåklagare Thomas Ennefors höll med om.

Söks fortfarande av polisen

Men Stenbom kan inte helt pusta ut än. Han har också åtalats för våldsamt upplopp efter attacken mot den antirasistiska demonstrationen i Kärrtorp i december 2013.

– Det är ingen risk än för att det preskriberas, säger Ennefors och tillägger att preskriptionstiden är minst tio år.

Expressen har sökt Mikael Svannäs och David Stenbom.

LÄS MER: Här är nazisterna som åtalats för attackerna i Almedalen

LÄS MER: Nazister inför rätta för flera olika brott