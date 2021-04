Under måndagen blev det känt att ryske oppositionspolitikern och regimkritikern Aleksej Navalnyj, som avtjänar 2,5 års fängelse för förskingring, har flyttats till en vårdavdelning efter att ha visat misstänkta luftvägssymtom.

Troligtvis rör det sig om en vårdavdelning som är belägen i den beryktade fängelsekolonin IK-2 öster om Moskva, rapporterar The Guardian.

Navalnyjs mörka humor mitt i sjukdomen

Under måndagen släppte Navalnyj ett uttalande där han berättade att tre medfångar på hans avdelning fått föras till sjukhus med tuberkulos. Med sin kända galghumor menade Navalnyj att om han smittas av tuberkulos så kan det distrahera honom från smärtan i ryggen och känslobortfallet i fötterna. Bara timmar efter att Navalnyj släppte uttalandet rapporterade den Kreml-trogna nyhetstidningen Izvestia att regimkritikern hade förts till en vårdavdelning.

Där ska han ha testats för covid-19.

– Han har förlorat mycket vikt, plus att han har en kraftig hosta och en temperatur på 38,1 grader. Den här mannen är allvarligt sjuk. Det är total skandal att fängelset drivit honom till det här tillståndet, sa Navalnyjs advokat Olga Mikhailova till radiostation ”Echo of Moscow” under tisdagen.

Aleksej Navalnyj nekades vård – påbörjade hungerstrejk

Mikhailova berättade att en person från Navalnyjs juridiska team besökt honom i fängelset. Viktnedgången kan ha att göra med att Navalnyj under förra veckan inledde en hungerstrejk eftersom han inte fick vård för sina besvär i ryggen och fötterna, som gav honom problem att gå.

Under förra året överlevde Aleksej Navalnyj en nervgiftattack i Sibirien. Den granskande sajten Bellingcat lyckades tillsammans med BBC spåra förgiftningen till namngivna agenter i ryska säkerhetstjänsten FSB. Navalnyj ringde upp en av de utpekade agenterna, och lyckades genom att utge sig för att tillhöra säkerhetstjänsten få denna att medge förgiftningen.

Efter att Navalnyj vårdats på ett tyskt sjukhus återvände han i januari till Ryssland och greps direkt efter landning på en flygplats i Moskva.

