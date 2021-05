Nattfotbollen stängde – då sköts Hanad, 19, i blodiga gängkriget

Spångavillorna svischar förbi utanför rutan på buss 179. Gula, röda och vita trähus med trädgårdar. En kombi med takbox står på uppfarten till en enplansvilla. Över häcken till grannhuset skymtar en husbil. Vid macken bromsar bussen in för hållplatsen Spånga IP. Därefter byts trävillorna mot miljonprogrammets flerfamiljshus.

Låga bostadslängor, träd och tvåvåningshus i vitt tegel eller ljus betong.

Bussen fortsätter vidare under gångbroarna mot Tensta, Rinkeby och därefter Husby på andra sidan av Järvafältet. Områdena har ringats in av polisen som några av landets särskilt utsatta. Samtidigt har de under pandemin varit hårt drabbade.

Det är härifrån ungdomarna som fyller Spånga fotbollshall under nattfotbollen kommer.

– Hade det inte varit stängt, då tror jag att han hade levt.

Ledaren Ahmed Nassar, 21, minns hur han träffade på en av deltagarna på nattfotbollen – som kort därpå sköts ihjäl. Foto: SVEN LINDWALL

Det säger Ahmed Nassar. Han är 21 år och en av ledarna. Hans breda leende smittar av sig när han talar, men när han tänker på en av de tidigare besökarna tystnar han.

Under jullovet var det tänkt att nattfotbollen skulle hållas öppen varje dag. Men pandemin satte stopp.

– Sista gången jag såg honom så var det på kvällen i centrum. Jag frågade honom varför han var där, och han svarade: Var annars ska jag vara? Hallen är stängd, gården är stängd, allt är stängt, minns Ahmed Nassar.

Sista samtalet med Hanad

Måsarna kraxar från den molnlösa himmeln över torget i Tensta centrum. Abdisalan Warsame tar av sig solglasögonen när han kliver in i skuggan från studentskrapan Tensta torn. Bakom honom leker barnen på de färgglada leksaksmaskinerna. Framför honom är platsen där hans son Hanad hämtades av ambulanspersonal kvällen den 29 december.

Några kvinnor skyndar förbi med matkassar. Abdisalans ögon tåras.

– Det skulle vara en lättnad för oss att få veta vilka det var som mördade honom. Att få svar på varför de sköt mot honom och de andra killarna, säger Abdisalan.

Abdisalan Warsames son Hanad brukade besöka nattfotbollen. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Över en kaffe i Kista Galleria återberättar han detaljerna från kvällen när familjen förlorade den äldsta brodern Hanad. Nedanför flanerar sorglösa shoppare, medan Abdisalan Warsame minns sista samtalet med sonen. De pratade om klädinköp.

– Han ville ha det som de andra ungdomarna ville ha. Det var några gymnastikskor. Men han var alltid omtänksam, och krävde inte något som vi inte hade råd med.

Natten Hanad, 19, mördas

Det var jullov, och även om coronarestriktioner inneburit att både nattfotbollen och Blå huset – där Hanad brukade spela biljard – var stängda, så var han glad. Han skulle träffa kompisar, äta ute och se på fotboll. Vid 18-tiden tog Hanad farväl och gick ut i vintermörkret.

Fyra timmar senare hör Abdisalan larmet från sirener. Blåljusen lyser upp fasaderna mellan husen och utryckningsfordon samlas i Tensta centrum. Han ringer Hanad. Inget svar. Abdisalan Warsame går ut för att ta reda på vad som står på. Polisen har spärrat av ett stort område.

– Vi var flera grannar som gick ut för att kolla vad som hände, då kom en kille som känner Hanad och berättade att han trodde att Hanad blivit skjuten.

Bara minuter tidigare hade två gärningsmän kört in på Tenstagången med elsparkcyklar. De hade öppnat eld mot flera av ungdomarna som stod på torget utanför tunnelbanan. Tre unga killar träffades av kulorna.

Abdisalan Warsame försöker ta sig fram till centrum. Men polisen har spärrat av mellan flerfamiljshusen. Han fortsätter att ringa sin son. Signalerna går utan att någon svarar. Inte hellre från andra änden av kvarteret får Abdisalan någon överblick över situationen. Poliserna som håller avspärrningarna kan inte ge några svar.

– Jag ville bara veta om det stämde att det var min son som skjutits, men de kunde bara berätta att tre personer skadats och förts med ambulans till Karolinska.

Abdisalan och hustrun Deeqa kör tillsammans med Hanads syskon till sjukhuset. Inte heller där får de svar om han är en av dem som nu opereras för sina skador. Men de är inte ensamma om ovissheten. Två andra familjer och vänner till de skjutna killarna har tagit sig till sjukhuset. På grund av restriktioner får de vänta utomhus i vinternatten.

– Vi visste inte om det var han som låg där, minns Abdisalan.

Men de visste att han inte svarade i telefon.

Hanad Warsame blev 19 år. Foto: Privat / Privat

Strax efter klockan 04 på morgonen den 30 december klev en läkare ut till familjen Warsame och berättade att Hanads liv inte gått att rädda.

Borta är sonen som hjälpte till med att hämta på förskolan, storebrodern som älskade fotboll och gymnasieeleven som drömde om att jobba inom vården.

Kvar finns sorgen, och en massa frågor.

– Vi har haft ett stort stöd från vänner, grannar och polisen. Men det är tungt. Det är svårt att förklara för folk, till exempel på jobbet att vår son har skjutits ihjäl, säger Abdisalan.

Polisen: De blev oskyldiga offer

Hanad Warsame begravdes den 12 januari på den muslimska delen av Strandkyrkogården i Tyresö, på andra sidan Stockholm. Polisens teori är att Hanad, liksom de andra som skottskadades, befann sig på fel plats, vid fel tidpunkt.

– Det är många ungdomar på plats som får springa för livet när det börjar skjutas, säger Caroline Asplund, utredare på polisens sektion för grova brott.

Polisen har i nuläget ingen gripen för skottlossningen.

– Det finns ingenting i utredningen som tyder på att någon av dem som träffades av de här skotten var tilltänkta offer. Bedömningen är att samtliga målsägare är på fel plats, vid fel tillfälle, säger Caroline Asplund.

Abdisalan Warsame har inte druckit en droppe av kaffet medan han berättat om mordnatten.

– Nu kämpar vi för att gå vidare. Vi har förlorat vår son, men vi måste gå vidare och det skulle betyda mycket om polisen kan lösa det här. Vi vill att folk ska veta att det här händer i vårt samhälle, säger han.

Abdisalan Warsame berättar om sorgen efter sonen Hanad. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Gängkrig och nattfotboll

Flera gängkrig har blossat upp i området runt Järvafältet. Gäng som Shottaz och Dödspatrullen har uppstått, blivit ökända och hamnat i konflikt med varandra.

Samma kväll som Tusse går mot seger i Melodifestivalen har ett 50-tal barn, ungdomar och ledare samlats på konstgräsplanen i Spånga. På ena planhalvan spelar de äldre tonåringarna match. Andra sidan är vigd åt de yngre. Vid sidlinjen till sjumannaplanen står en handfull föräldrar.

Ett uttalat syfte med nattfotbollen är att minska kriminaliteten. Samtidigt är våldsutvecklingen utanför hallens väggar närvarande och har skapat oro bland deltagarna.

– Under en av de här konflikterna så var det många av ungdomarna som tänkte att de skulle skjuta vem som helst. Det var många av våra killar som blev rädda, och en del killar som hade släkt som var involverad eller som bodde i Husby ville inte komma. Men vi gjorde väldigt mycket för att det skulle kännas tryggt och nu vet alla att de kriminella inte kommer till hallen, säger arrangören Said Ali.

För honom är engagemanget personligt. Han arbetar som lärare på Rudbecksgymnasiet i Sollentuna och har egna barn. Varannan helg kör han buss. Men det är för fotbollen han blivit känd för årskull efter årskull av unga i Järvaområdet.

Nattfotboll Nattfotboll, även känt som spontanfotboll eller drive in-fotboll, har arrangerats i olika former i Sverige sedan 2006. Stiftelsen Goodsport står bakom majoriteten av arrangemangen. Fotbollen består av ledarledda fotbollsaktiviteter där ungdomar, i regel mellan 13-25 år, är välkomna. Nattfotboll arrangeras på drygt ett 60-tal orter, främst i så kallat särskilt utsatta områden. Dess uttalade syften är motverka utanförskap, kriminalitet, psykisk ohälsa och öka den fysiska aktiviteten. Brottsförebyggande rådet, Brå, har på uppdrag av Goodsport gjort en större utvärdering av fotbollens som brottspreventiv åtgärd. Där kom man fram till att fotbollen kan ha preventiva funktioner, så länge den arrangeras med en tydlig struktur, organisation och ledarskap. ”Nattfotboll kan fungera som ett verktyg för brottsprevention genom att skapa positiva sociala relationer”, skriver rapportförfattaren, som studerat nattfotbollen i Örebro. Rapportförfattaren lyfter samtidigt fram en risk om ledarskapet är dåligt och ledarna inte är medvetna om sitt uppdrag som förebilder. Källa: Brå, Goodsport årsrapport 2020. Visa mer

Engagemanget att lägga helgkvällar på att ordna spontanfotboll för ungdomar från förorterna utmed blå linjen började efter att hans vän, fotbollstalangen Ahmed Ibrahim Ali – mer känd som Romário – höggs ihjäl vid en avfart till E4 i Kista den 18 oktober 2008.

– Barnen är det som motiverar mig. När jag träffar dem på gatan, eller ser de som blivit äldre – 23-24 år – så är det många som är tacksamma över att jag förmedlat det jag sagt. Och jag märker att säger jag någonting så tror de på det, det får mig att vilja fortsätta, säger Said Ali.

Said Alis motivation kommer också från framgångarna bland de som spelat. Landslagsstjärnan Robin Quaison, 27, numera i tyska Mainz 05, var en gång i tiden en av killarna som besökte nattfotbollen. Foto: Said Ali / Said Ali Ahmed Ibrahim Ali – mer känd som Romário – höggs ihjäl 2008. Foto: Privat / Privat

Said Ali lyfter också fram att många av de forna deltagarna nu verkar inom vitt skilda områden. En blev fotbollsproffs, en polis, en advokat, en läkare och en annan är på väg att bli elektriker.

Men även flera av dem som dragits in i något av gängkrigen har tidigare deltagit i nattfotbollen.

– Tyvärr är det några som valt fel väg. En del kunde man förutspå ganska tidigt, för de var aggressiva, andra var hur snälla som helst – aldrig att jag skulle misstänka att just de skulle hamna så snett.

Said Ali pratar med nattfotbolls-deltagaren Amin Elias. Foto: SVEN LINDWALL

Ett par busstationer bort från hallen sitter Martin Marmgren i polisens nybyggda stationshus i Rinkeby. Han är gruppchef för områdespolisen Järva och har arbetat där sedan 2014. Marmgren beskriver brottsutvecklingen i området som komplex. Å ena sidan har polisen lyckats få bort mycket av den öppna narkotikaförsäljningen, å andra sidan ligger det grova våldet på en väldigt hög nivå.

– Vi har flera våldsspiraler där den extrema machokulturen i kombination med god tillgång på vapen resulterat i att ribban för dödligt våld har sänkts. Det har alltid funnits konflikter i kriminella miljöer, men risken för utomstående att råka illa ut har ökat och det finns i dag en hänsynslöshet som förvånar även äldre kriminella.

Polisen Martin Marmgren har arbetat i flera år runt Järvafältet och ser positivt på aktiviteter för ungdomar som nattfotboll. Foto: ANNA-KARIN NILSSON / Anna-Karin Nilsson

Polisen har inte sett någon minskning av ungdomar som hänger ute och som är i riskzonen för att tas upp i de kriminella miljöerna under pandemiåret. Martin Marmgren ser det därför som särskilt angeläget att nattfotboll och andra ledarledda aktiviteter som kan fånga upp ungdomar finns på plats.

– I särskilt utsatta områden, med många unga som själva har flera riskfaktorer och dessutom tung kriminalitet närvarande, så är det ännu mer angeläget att fånga upp ungdomar på ett positivt sätt, än vad det är i områden där de här riskfaktorerna inte finns på samma sätt eller där man kan träffas hemma hos folk i stället för på gatan.

– Värdena är ännu mer tydliga i områden med svårare socioekonomiska förutsättningar. Det handlar inte bara om att folk ska ha roligt, utan det finns en samhällsnytta.

”En generation som hamnat fel”

Younis Yousef, 16, från Tensta, besöker olika hallar varje helg för att spela.

– Är hallarna stängda så brukar vi spela på uteplanerna, men det är när det är skönt väder. Är det mycket snö, då kör vi inte, säger han.

– I stället för att chilla på gatan, så kan man satsa på fotbollen och hänga här, säger han.

Jakob Bashe , Salah Muse och Salman Abdi stannar kvar efter matchen och dribblar. Foto: SVEN LINDWALL

Ledaren Ahmed Nassar är övertygad om att nattfotbollen räddat många från att hamna i fel umgänge, och riskera att dras in i de gängkrig som pågår.

Själv har han spelat här sedan 13-årsåldern. Genom en äldre ledare fick han hjälp med att skriva sitt första cv, nu arbetar han som väktare, pluggar till lärare och peppar de yngre till att plugga vidare.

– Jag är inte ens särskilt intresserad av fotboll, men kärleken till platsen har fått mig att stanna.

Kooshen Bashe besöker nattfotbollen med sina barn: Mohammed, Amira och Jakob. Foto: SVEN LINDWALL

Under lördagskvällen tar sig sammanlagt 57 barn och ungdomar till hallen. Efter att den uppstyrda matchen mellan de äldre ungdomarna avslutats, ansluter några föräldrar till det spontana passningsspelet på konstgräset.

– Det här är veckans höjdpunkt, säger Rinkebybon Kooshen Bashe, 42.

Han är på plats i hallen tillsammans med tre av sina fyra barn: Jakob, 10, Mohammed, 8, och Amira, 6. Själv växte han upp i Örebro och förorten Vivalla som polisen betecknar som ett av landets särskilt utsatta områden. Han lyfter fram just fotbollen som hans sätt för att hålla sig borta från den kriminalitet som en del av de unga män som växte upp i området föll in i.

Nu har Kooshen Bashe siktet inställt på att drilla in barnen i idrottens föreningsliv, och tar själv för vana att ta med sig barnen till hallen på helgkvällar.

– Det är perfekt, vi käkar Donken och åker hit, sedan spelar barnen hela kvällen.

Sexåriga Amira rycker i honom.

– Pappa det heter McDonald's.

Han skrattar. Amira får en passning och slukas upp av spelet med bröderna. Kooshen tittar på barnen som jagar runt bollar på planen:

– Det finns en generation som hamnat fel, den här generationen ska inte hamna där.