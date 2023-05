Natosoldater skadade i oroligheter i Kosovo

Oroligheterna kom när etniska serber försökte ta sig in i ett kontor som tillhör en nyligen vald borgmästare i staden Zvecan. De har bland annat använt tårgas och flaskor mot Kfor-styrkan.

Demonstranterna hade samlats under tidig morgon, med målet att ta sig in i byggnaden. Under dagen hade de slagits tillbaka av polis, och då kastat gatstenar och bensinbomber mot polisen. När de under tidig kväll återkom till samma plats fick polisen hjälp av Kfor-soldater.

Kräver att styrkor drar sig tillbaka

De etniska serberna kräver att Kosovopolisens styrkor omedelbart ska dra sig tillbaka och att de tillsatta borgmästarna i fyra städer i norra Kosovo ska avsättas. Borgmästarna valdes i april i val som kosovoserberna bojkottade och bara 3,4 procent av befolkningen lade sina röster.

Serbien meddelade i fredags att man höjer den militära beredskapen vid gränsen mot Kosovo efter att protester blossat upp i samband med att den nye borgmästaren i Zvecan skulle sväras in. Även då använde polisen tårgas mot demonstranterna och flera bilar sattes i brand.

Kosovo utropade självständighet 2008, men Serbien har inte accepterat utbrytningen. I den serbdominerade norra delen av Kosovo är motståndet mot centralstyret stort.