Natos oro – Putins nya upprustning vid gränsen

Samtidigt som den nya ryska offensiven pågår i Ukraina har västerländsk underrättelsetjänst sett bevis på att Ryssland samlar luftstridsresurser nära gränsen till Ukraina.

Enligt underrättelseuppgifterna, som delats mellan Nato-allierade, är detta en indikation på att Kreml förbereder sig för att använda sina stridsflyg och helikoptrar för att understödja sina marktrupper i Ukraina, skriver Financial Times.

Sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion den 24 februari 2022 har de ryska stridsflygen inte lyckats dominera luftrummet i Ukraina. Ryssland har i stället förlitat sig på långdistansrobotar, artilleri, stridsfordon och markstyrkor i landet.

Trots tunga bakslag för det ryska flygvapnet bedömer en högt uppsatt Nato-diplomat att Ryssland fortfarande har mer än 80 procent av stridsflyg och helikoptrar kvar till sitt förfogande.

– De ryska markstyrkorna är ganska utarmade, något som gör det troligt att de kommer vilja göra det här till ett luftkrig. Om Ukraina ska klara det här så måste de få så mycket luftvärn och ammunition som möjligt, säger en amerikansk underrättelsekälla till Financial Times.

Experten: Tecken på stora offensiven

Hugo von Essen, analytiker vid Utrikespolitiska institutet, är inne på samma spår.

– Om Ryssland nu samlar stor stridsflygskapacitet nära gränsen så kan det vara ytterligare ett tecken på den här stora offensiven som många pekar på, att den även kommer involvera större användning av flygvapnet, säger han.

Men huruvida Ryssland kommer få genomslag med stridsflygen denna gång är fortfarande oklart.

– Ukraina har fått en mycket starkare luftvärnskapacitet.

Dock har inget land skickat stridsflyg till Ukraina. President Zelenskyj fortsätter att vädja om mer vapen från Sverige såväl som resten av Europa och USA. Men vad gäller beslutet om att skicka Jas 39 Gripen till Ukraina står Kristersson fast vid sitt ord från förra veckan.

– Jag har valt att som många andra länder sagt att ingenting är uteslutet. Men det är inte på bordet just nu, sa Kristersson under sitt besök i Kiev under onsdagen.

