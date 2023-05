Natos försvarsplan: Dela upp Norden

De nya försvarsplanerna beskrivs som en av försvarsalliansens största omstruktureringar sedan Kalla kriget, rapporterar VG.

Det handlar om att strukturera Nato i tre olika kommandon som har varsitt huvudkontor. Finland – och Sverige vid ett potentiellt medlemskap – skulle falla in under det nederländska Brunssum-kommandot, med ansvar för Östersjöregionen och Centraleuropa. Norge och Island skulle samtidigt falla in under det amerikanska Norfolk-kommandot, med ansvar över Atlanten.

Det tredje kommandot uppges få sitt huvudkvarter i italienska Neapel. Det ska ansvara för medlemsländer söder om Alperna och vid Svarta havet, rapporterar VG.

Nordiska viljan: Ett gemensamt kommando

Planen går inte i linje med det som de nordiska försvarscheferna tidigare tryckt på – att de nordiska länderna borde samlas gemensamt under ett kommando.

Den norske statsministern Jonas Gahr Støre säger till VG att försvarscheferna fortfarande vill ha det så, och att de nya planerna kan komma att ändras.

– Huvudkontoret i Norfolk är fortfarande under uppbyggnad. Det är därför viktigt att inte framställa detta som en motsägelse vare sig det är det ena eller andra kommandot som gäller, eftersom båda är med i Nato, säger han till tidningen.

Natos regionala försvarsplaner finns beskrivna i ett flera tusen sidor långt dokument. De slutgiltiga besluten väntas inte komma förrän toppmötet i Vilnius i juli.

