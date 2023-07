”Nationens röst” träder fram – anklagas i sexskandalen

En sexskandal med en icke namngiven BBC-profil har dominerat nyhetsrapporteringen i Storbritannien den senaste veckan. Han har beskrivits som en av de mest kända BBC-presentatörerna – och har anklagats för att betalat en tonåring motsvarande en halv miljon kronor för nakenbilder sedan hon var 17 år.

BBC stängde av mannen, men hans namn publicerades inte. Flera politiker kritiserade det berömda public service-företaget för att ha dröjt med utredningen av saken.

Alla historiska händelser

Nu visar det sig att det är Huw Edwards, 61, ett av de mest igenkända ansiktena i brittisk tv, skriver brittiska medier. Han är nyhetsankare på BBC:s kvällssändning ”News At Ten” sedan 20 år – och har varit programledare under alla stora historiska händelser under senare år.

Fembarnspappan föll från den absoluta toppen av det brittiska etablissemanget – även om polisen säger att det inte finns några brottsmisstankar.

Kung Charles kröning i år, drottning Elizabeths begravning förra året, prins Philips begravning 2022, drottningens jubileer, prinsarna Williams och Harrys bröllop. Under alla dessa stora evenemang stod Huw Edwards i förgrunden som presentatör i BBC, nyhetskanalen som har officiell prägel, historiskt sett och än i dag.

Iklädd svart kostym och svart slips meddelade han nationen i september förra året att drottningen hade dött.

Frun avslöjar namnet

Många i och utanför BBC kände till att den utpekade personen är Huw Edwards, men namnet publicerades inte trots många spekulationer. Nu bryter hans fru, tv-producenten Vicky Flind, tystnaden och offentliggör att det handlar om hennes man.

– Jag gör detta uttalande efter fem ytterst svåra dagar för vår familj. Jag gör det främst av oro för hans mentala hälsa och för att skydda våra barn. Huw lider av allvarliga psykiska problem, säger Vicky Flind till den brittiska nyhetsbyrån PA.

Hon säger att mannen har behandlats för allvarlig depression, att de senaste dagarnas händelser har förvärrat hans tillstånd och att han nu är på sjukhus.

– När han är tillräckligt frisk ska han bemöta det som har publicerats om honom, säger hon.

Flera unga anklagar

Förra veckan rapporterade tidningen Sun att en ”BBC-presentatör” skulle ha betalat 30 000 pund, motsvarande nära en halv miljon svenska kronor, till en ung person för nakenbilder.

På tisdagen anklagade en annan ung person honom för att ha skickat kränkande meddelanden på en dejting-app. Ytterligare en ung person anklagar honom för att ha skickat ”obehagliga” meddelanden på Instagram.

Kända BBC-profiler kommenterar fallet i sociala medier.

”Jag tycker så synd om alla inblandade ... Inga brott har begåtts så det är en rent personlig tragedi för alla inblandade. Jag hoppas att pressen lämnar dem alla i fred nu”, twittrar BBC-veteranen John Simpson.

