Nästan åtta procents överdödlighet av covid

Sverige hade den minsta befolkningsökningen på 15 år under 2020.

Enligt Linus Garp, befolkningsstatistiker på SCB, beror det på överdödligheten som coronapandemin fört med sig.

– Antalet födda var ungefär samma 2020 som 2019, så den minskade naturliga folkökningen beror nästan helt på att antalet döda ökade, säger han i ett pressmeddelande.

Under fjolåret avled 98 124 personer, vilket är 10,5 procent fler än året innan, 2019.

– Det ska ses i ljuset av att det under 2019 avled relativt få personer i Sverige. Hur många som dör under ett år förändras över tid, vilket har varit tydligt de senaste åren. 2018 avled till exempel relativt många.

Jämfört med snittet för 2015-2019 låg fjolårets dödlighet på 7,9 procent.

Folkmängden minskade i december

Den totala befolkningsökningen under förra året uppgick till 51 706 personer, enligt SCB:s rapport.

– Det är nästan en halvering av folkökningen jämfört med året före. Vi får gå tillbaka till 2005 för att hitta en mindre folkökning, både i relativa och absoluta tal. Under 2005 ökade Sveriges folkmängd med 36 360 personer vilket motsvarade 0,4 procent, säger Linus Garp, befolkningsstatistiker på SCB, i ett pressmeddelande.

Under december månad minskade Sveriges befolkning med drygt 3 000 personer, och det är blott den andra gången under 2000-talet som det sker en befolkningsminskning under en månad.

Färre invandrare

Under fjolåret invandrade färre personer till Sverige än under åren innan, vilket också spelar in enligt Garp.

– Antalet invandrare under 2020 var det lägsta sedan år 2005 samtidigt som något fler utvandrade än året före.

