Nasa ska skicka upp nakenbild i rymden

Forskare vid Nasa planerar att skicka upp en nakenbild i rymden i hopp om att kunna locka utomjordingar till jorden.

Bilden är inte ett grafiskt fotografi utan en pixelillustration av en naken man och kvinna som vinkar bredvid en skildring av DNA-sträng. Därtill har forskarna även försökt att avbilda gravitation.

Nakenbilden ska även inkludera en inbjudan att svara om en intelligent utomjordisk ras hittar bilden.

Bilden avslöjades i en studie som är del av ett projekt under namnet ”Beacon in the Galaxy”.

Projektets huvudsyfte är att på skapa kontakt med främmande civilisationer som kan finnas där ute.

Nakenbilden är en illustration av två nakna människor som vinkar. Foto: Nasa/Beacon in the Galaxy

Forskarna tror att ett binärt kodat meddelande har största sannolikhet att förstås av utomjordingar.

”Även om matematik i mänskliga termer är potentiellt oigenkännligt för utomjordisk intelligens, är binärt sannolikt universellt för all intelligens”, skriver man i studien.

Vidare förklarar man:

”Binärt är den enklaste formen av matematik eftersom den bara involverar två motsatta tillstånd: noll och ett, ja eller nej, svart eller vitt, massa eller tomt utrymme.”

Att skicka upp bilder av nakna människor i rymden är inget nytt.

Rymdsonderna Pioneer 10 och Pioneer 11 är rymdsonder som skickades upp i rymden 1972 respektive 1973. Även de bar på teckningar av nakna människor.

Dessa är fästa på antennerna på rymdsonderna och rör sig fortfarande bortom jorden än i dag.

