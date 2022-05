Nära 15 miljoner döda under coronapandemin

Siffran är tre gånger högre än den officiella siffran över direkta dödsfall.

WHO baserar sin uppskattning på den globala överdödligheten under 2020 och 2021, alltså skillnaden mellan det förväntade antalet dödsfall under en given tidsperiod jämfört med det faktiska antalet dödsfall under denna.

Enligt beräkningarna dog cirka 14,9 miljoner människor under coronapandemins första två år. I statistiken ingår både dödsfall som direkt orsakats av covid-19 och indirekta sådana – det vill säga dödsfall som till exempel orsakats på grund av sämre vårdtillgång till följd av den höga belastningen på sjukvården.

Större överdödlighet bland män

84 procent av dödsfallen är koncentrerade till Sydostasien, Europa och Syd- och Nordamerika. Överdödligheten var större bland män än kvinnor, som står för 57 procent respektive 43 procent av dödsfallen, samt bland äldre.

– Dessa nyktra siffror pekar inte bara på effekterna av pandemin utan också på behovet för länder att investera i mer motståndskraftiga hälsosystem som kan upprätthålla nödvändig vård under kriser, ett starkare hälsoinformationssystem inkluderat, säger WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus i ett uttalande.

WHO lyfter vikten av datainhämtning.

– Statistik är grunden för vårt arbete med att främja hälsa, hålla världen säker och hjälpa de sårbara. Vi vet var informationsklyftorna finns, och vi måste tillsammans intensifiera stödet så att varje land har förmågan att i realtid spåra utbrott, säkerställa den vård som behövs och skydda befolkningens hälsa, säger Dr Ibrahima Socé Fall, biträdande generaldirektör för WHO:s katastrofinsatser, i ett pressutskick.