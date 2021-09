Nancy, 67, grundade sexsekt – får fängelse

Organisationen Nxivm säger sig arbeta med självhjälp och personlig utveckling och har omkring 16 000 medlemmar i USA, Kanada och Mexiko. Enligt BBC är flera Hollywood-skådespelare med i den omtalade sekten som skildrades i HBO-dokumentären ”The Vow” förra året.

Vittnesmål inifrån Nxivm beskriver dock Keith Ranieres organisation som något mellan ett pyramidspel och en sexkult.

Sekten hamnade under lupp efter att flera tidigare medlemmar trätt fram i New York Times och berättat om hur de hållits under slavliknande förhållanden och brännmärkts med Keith Ranieres initialer. Han dömdes till 120 års fängelse för bland annat trafficking.

Medgrundaren döms

Nu döms också Nancy Salzman, som var med och grundade sekten. Åren innan hennes erkännande fungerade hon som Keith Ranieres högra hand.

Hon har efter att sexkulten granskat offentligt vänt sig emot den andliga ledaren. Bland annat har hon beskrivit honom som en ”narcissistisk sociopat”.

Efter att hon dömts till tre års fängelse för stämpling till utpressning uppger hon att hon ”fullständigt förstår vidden av hennes agerande som samarbetspartner till Keith Raniere”

Hennes roll har varit att skrämma personer i gruppen som varit kritiska mot ledaren och i rätten medgav hon att hon stal e-post-adresser och lösenord till kritiker.

Åklagaren Tanya Hajjar anser att Salzman ”missgynnade eller förnedrade kvinnor, som hon gav skulden för övergreppen genom att sprida Nxivms läror”.