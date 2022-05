”The Ghost of Kyiv”, eller Kievs vålnad som han kallas på svenska, blev en cirkulerande vandringssägen på sociala medier kort efter krigets start.

Bilder och klipp spreds bland annat på Twitter på den ukrainske hjältepiloten som uppgavs ha skjutit ner 40 ryska stridsflygplan.

Även den ukrainska staten, regeringen och militären delade innehåll om piloten i sociala medier.

Men det har visat sig att klipp som spridits på den påstådda hjältepiloten har varit från videospelet ”Digital combat simulator: World”, som simulerar militärflygningar.

En ukrainsk pilot, majoren Stepan Tarabalka, som sköts ned under en luftstrid i mars, pekades också ut som ”Ghost of Kyiv”, bland annat av brittiska The Times.

Den ukrainska stridspiloten blev något av en martyr, och hyllades stort i Ukraina bland annat med en postum ”Hero of Ukraine”-medalj för sina insatser.

Men ingen har kunnat verifiera att ”Kievs vålnad” existerar. Mycket har i stället tydigt på att det hela har handlat om ett rykte.

”Rollfigur”

Nu bekräftar det ukrainska flygvapnet att det hela har varit en skröna, och att Tarabalka inte varit den mytomspunna hjälten, rapporterar BBC.

”'Kievs vålnad' är en superhjältelegend vars rollfigur skapats av ukrainare”, skriver flygvapnet i ett Facebookinlägg.

Flygvapnet uppmanar även ukrainare att inte sprida desinformation.

Den ukrainske militärhistoriken Mychajlo Zjirohov säger att historien om ”Kievs vålnad” skapats för att stärka ukrainarnas krigsmoral i samband med Putins invasion.

– Det är viktigt att ha den här propagandan, för våra väpnade styrkor är mindre och många tror att vi inte kan vara jämna med dem (ryssarna). Vi behöver det här i krigstider, säger han till BBC.

