Mystiskt ljusfenomen i natt: ”Aldrig sett något liknande”

Många svenskar var under natten ute för att få se på det ovanliga meteorregn, Persiderna, som under dygnets sista timmar nådde sin kulmen.

Några som var ute efter att se några av de brinnande meteorbitar som korsade jordens omloppsbana fick dock se något annat.

Runt klockan 01 rörde sig ett starkt ljussken över himlavalvet och många av Expressens läsare fångade det mystiska ljuset på bild.

”Jag har aldrig sett något liknande”, skriver en läsare.

En annan läsare skriver att ”det såg underligt ut” och tog bilder av ljuset med lång exponering.

Flera undrar också vad ljuset var för någonting.

Space X låg bakom

Eric Stempels, raketforskare på Uppsala universitet, säger till Aftonbladet att det som syntes vandra över himlen måste ha varit en raketuppskjutning.

– Man ser raketbränsle som skapar ett moln av små partiklar som reflekterar solljuset. Det ser ofta ut som en tratt eller en triangel, säger han till tidningen.

Det som fångades på bild kan ha varit antingen när raketen är på väg in i en bana för att släppa sin last av satelliter eller under inbromsning för att sedan kunna falla tillbaka mot jorden.

Enligt Stempels stämmer tiden och banan på färden överens med en raketuppskjutning från Elon Musks företag Space X. Falcon 9-raketen som skickades upp från Kalifornien under natten mot lördag svensk tid skickades upp med 46 sateliter i olika riktningar och Space X har enligt Stempels bekräftat att raketen var i en polär bana.

Det är inte helt ovanligt att raketuppskjutningar syns på himlen säger Stempels de ses sällan av speciellt många. Att raketuppskjutningar kan ses på himlen är inte unikt.

– Normalt ligger folk och sover. Nu var många ute för att titta på Perseiderna, säger Eric Stempes till Aftonbladet.

