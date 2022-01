Det var medan några astronomer i Australien kartlade radiovågor över universum som de gjorde den oväntade observationen. Ett himmelskt föremål i galaxen Vintergatan strålade ut radiosignaler med jämna mellanrum – en företeelse som inte liknar någonting man sett tidigare.

Det snurrande rymdobjektet, som först upptäcktes i mars 2018, strålade under observationen ut energi var 18:e minut. I just dessa ögonblick blev det den ljusaste källan för radiovågor som kunde ses från jorden – likt en himmelsk fyr.

Kan vara en död stjärna

Astronomer tror att det mystiska objektet kan vara resterna av en kollapsad stjärna, antingen en tät neutronstjärna eller en död vit dvärgstjärna, med ett starkt magnetfält. De menar att det också skulle kunna vara någonting helt annat.

En studie om upptäckten publicerades i onsdags i tidskriften Nature.

”Det här objektet dök upp och försvann under några timmar under våra observationer”, säger huvudstudieförfattaren Natasha Hurley-Walker, en astrofysiker vid Curtin University-noden vid International Center for Radio Astronomy Research.

”Det var helt oväntat. Det var lite läskigt för en astronom eftersom det inte finns något känt på himlen som gör så. Och det är egentligen ganska nära oss – ungefär 4 000 ljusår bort. Det är i vår galaktiska bakgård.”