Mystiska massdöden: 100 valar strandade

Det var på tisdagen som den stora flocken av grindvalar för första gången syntes till vid Cheynes Beach nära Albany i Australien. Drönarbilder visar hur valarna under flera timmar simmar mycket tätt ihop i olika formationer.

Lokala myndigheter befarade att en mass-strandning var på väg.

– Friska grindvalar beter sig generellt sett inte så här, och när du ser det förstår du att det är något konstigt på gång, säger Kate Sprogis, marinekolog vid the University of Western Australia till New York Times.

Oron visade sig befogad. På eftermiddagen hade valarna simmat för nära land och strandats.

Stor räddningsinsats

På videor som publicerats på sociala medier syns hur de omkring 100 valarna låg på sidan och på ryggen och sprattlade i det grunda vattnet.

En stor räddningsinsats drogs i gång för att rädda dem.

Dagen efter kunde lokala myndigheter bekräfta att 51 av dem avlidit.

De resterande 45 såg först ut att kunna räddas – alla kunde föras tillbaka till djupare vatten med hjälp av båtar och kajaker som guidade dem ut. Men snart hade flocken strandats igen längre bort på stranden.

Då togs beslutet om att avlida dem.

”Ett genomtänkt beslut”

Peter Hartley från den regionala viltvårdsmyndigheten beskriver det som ”det svåraste beslutet i min 34-åriga karriär”.

– Det var jättejättesvårt, men det var ett hänsynsfullt och genomtänkt beslut, sa Hartley på en presskonferens på torsdagen enligt CNN.

Att flockar med valar simmar upp på stranden är ett fenomen som inträffar med jämna mellanrum – men forskare är osäkra på varför.

Forskarens teorier: Därför strandar valar

Kate Sprogis säger till New York Times att en teori är det händer när flockens ledare, som är en matriark, blir sjuk och simmar mot grunt vatten. Då kan resten av flocken följa efter eftersom de är sociala djur med starka band till varandra, förklarar Sprogis.

En annan teori är att de blir disorienterade av höga ljud under vattenytan, eftersom djuren lokaliserar sig med hjälp av ljudvågor.

Enligt Peter Hartley på viltvårdsmyndigheten ska valarna nu analyseras för att söka svar på varför de strandade.

