Mystiska lyxyachten pekas ut som Putins

I den lilla italienska hamnstaden Marina di Carrara tittar nu både italienska och amerikanska myndigheter närmare på en av världens största superyachter: ”Scheherazade”. Orsaken: den kan vara kopplad till Rysslands president Vladimir Putin.

Vem som äger fartyget är – även för den även i vanliga fall reserverade yachtingbranschen – omgärdat av anmärkningsvärt mycket hemlighetsmakeri. Entreprenörer såväl som besättningsmedlemmar har undertecknat sekretessavtal och yachten har ett lock som döljer namnet på skrovet.

Två helikopterdäck

Tyskbyggda ”Scheherazade” är 140 meter lång, har varit i drift sedan juni 2020 och uppskattas ha ett värde på 700 miljoner dollar enligt sajten SuperYachtFan. Det har dubbla helikopterdäck, ett fullt utrustat gym och guldpläterade armaturer i badrummen. Scheherazade är namnet på sagoberätterskan i den persiska sagosamlingen ”Tusen och en natt”, så väl som titeln på en symfoni av den ryska kompositören Nikolai Rimsky-Korsakov.

Inuti yachten finns en swimmingpool som kan omvandlas till dansgolv, enligt fotografier som skickats av en före detta besättningsmedlem till New York Times. Den hade arbetsnamnet ”Lightning” när det byggdes och är registrerad på Caymanöarna.

Kopplingarna till Putin

Som Expressen tidigare rapporterat har Putin förhållandevis lite pengar i sitt eget namn. Den ryska presidenten har deklarerat en årslön på 1,5 miljoner kronor, en lägenhet på 77 kvadrat och ett garage med tre ryska begagnade bilar av det ryska märket lada.

Men flera experter menar att Putin är en av världens rikaste personer och god för hundratals miljarder kronor – ett ägande som uppges skyddas av bulvaner och bolag i skatteparadis.

Amerikanska myndigheter uppger för New York Times att man hittat indikationer på att ”Scheherazade” kan kopplas till Putin, men exakt vad för kopplingar det rör sig om vill tidningens källor inte specificera. En före detta anställd vid fartyget ska ha uppgett för italienska myndigheter att det fanns tillgängligt för den ryska presidenten.

Över hälften av fartygets besättning uppges vara rysk, och en tidigare besättningsmedlem som New York Times talat med säger att de internt kallade båten för ”Putins yacht”. Enligt denne ska skeppet ha haft internationell besättning under de perioder ”chefen” inte själv var på plats, och ersatts med en helt rysk personalsättning under de tillfällen denne faktiskt varit det.

Putin rapporteras ha spenderat mycket tid i den ryska semesterorten Sotji under coronapandemin 2020 och 2021. ”Scheherazade” gjorde resor till Sotji under båda de gångna somrarna.

”Graceful” flyttades till Kaliningrad

Tidigare i veckan tillbakavisades uppgifterna om att ”Scheherazade” är Putins fartyg av dess kapten.

– Jag har aldrig sett honom. Jag har aldrig träffat honom, sa kapten Guy Bennett-Pearce till New York Times.

Han hänvisade till ett sekretessavtal och ville inte uppge båtens verkliga ägare, men hävdar att denne inte finns på någon sanktionslista. Kaptenen uteslöt dock inte att det rörde sig om en rysk medborgare. Även The Italian Sea Group, som äger varvet där Scheherazade befinner sig för närvarande, hävdar att båten inte ägs av Putin.

Ägarhandlingar ska under veckan ha lämnats över till italienska myndigheter.

Också den 82 meter långa megayachten ”Graceful” har pekats ut som Putins. Fartyget, som värderats till knappt en miljard kronor, låg tidigare i år inne för reparation och omfattande luxuösa modifikationer i Hamburg.

Men i mitten av februari lämnade fartyget hastigt och oväntat Tyskland och flyttades till den ryska enklaven Kaliningrad i Östersjön.

Flera lyxyachter i beslag

EU och flera västländer har infört hårda sanktioner mot Ryssland sen invasionen av Ukraina för snart tre veckor sedan. Flera oligarker och ryska politiker hamnat på EU:s svartlista som innebär reseförbud och frysta tillgångar – vilket i flera fall inneburit just beslagtagna yachter.

Tidigare i mars beslagtog franska myndigheter den ryska affärsmannen och politikern Igor Setjins jätteyacht Amore Vero strax öster om Marseille. Enligt Frankrikes finansminister Bruno Le Maire var besättningen i färd med att lämna med yachten – när tullen dök upp.

I veckan meddelade Spaniens premiärminister att man konfiskerat den 85 meter långa yachten Valerie i Barcelona, som tillhör Sergei Chemeziv. Han är tidigare KGB-kollega med Putin och idag VD för Rostec.

Den ryska industrimagnaten Aleksej Mordasjov fick se sin yacht Lady M beslagtagen av italienska myndigheter. Den uppskattas ha ett värde på 27 miljoner dollar, skriver NBC News.

Norrmännen vägrar tanka oligarkens lyxyacht

Kaptenen: ”Vi utsätts för grov diskriminering”.

