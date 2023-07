Mysteriet: Vem tog in kokain till Vita huset?

Kokainet hittades i Vita husets västra flygel under söndagen. Nu DNA-testas det av Secret Service och man när, enligt CNN:s podcast The situation room with Wolf Blitzer, en förhoppning om att hitta kokainisten som lämnade kvar sitt knark.

– När påsen hittades vidtogs åtgärder som säkerställde allas säkerhet. Man kunde snabbt konstatera att det rörde sig om narkotika, inte något farligt ämne, säger Jonathan Wackrow, före detta Secret Service agent som numera arbetar åt CNN som analytiker.

Wackrow berättar också att man från Secret Service håll kommer att vidta alla åtgärder som kan tänkas för att hitta förövaren.

– Det inträffade under söndagskvällen. Påsen testade positivt direkt för kokain. Den skickades senare vidare till ett labb för att testas en gång till med samma utgång. Poliskällor har sagt till mig att kokainet hittades i ett fackskåp där besökare lämnar sina mobiler innan ett besök in till Vita huset. Detta hände också under en helg då besök sker, säger Wackrow i podcasten.

Det kan alltså visa sig vara en besökare till Vita huset som haft med sig påsen och lagt den tillsammans med sin mobil i skåpet. Men, det kan också finnas en till förklaring.

Enligt Wackrow kan även anställda ibland använda sig av lådorna där mobiler lämnas när de ska närvara på möten som är topphemliga. Där tillåts vanligtvis inga mobiler.

Trump: ”De vet redan var det kom ifrån”

Tidigare presidenten Donald Trump gav sig in i spekulationerna på Truth Social. Han menar att man redan vet vems kokain det var som hittades.

– Var är banden från övervakningskamerorna? De kommer att visa var kokainet kom från. De vet redan svaret, men de gillar det nog inte, skrev han.

Det återstår att se vems kokain det var som hittades av Secret service. Utredningen fortgår.

