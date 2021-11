Myndighetschefen misstänks för spioneri – ska ha pågått i över 10 år

Mannen sitter sedan tidigare häktad för grov obehörig befattning med hemlig uppgift, nu begär åklagaren att han ska häktas för grovt spioneri som ska ha skett i över tio års tid, vilket SVT var först att berätta om.

”I första hand bör mannen häktas på sannolika skäl misstänkt för grovt spioneri under tiden mars 2011-september 2021 i bland annat Stockholm, och i andra hand för det brott som han i dag är häktad för,” skriver åklagaren till tingsrätten.

Senast fredag

Häktningsförhandling kommer att hållas i Stockholms tingsrätt under fredagsförmiddagen.

Tidigare i veckan framkom att ytterligare en person anhållits i ärendet. Även i det fallet gäller misstankarna grovt spioneri, under samma period. Senast klockan tolv under fredagen måste åklagare Per Lindqvist begära den personen häktad, eller släppa vederbörande på fri fot.

Hemligt underrättelseorgan

Den redan häktade mannen arbetade vid gripandet i september som högt uppsatt chef på en statlig myndighet. Han har enligt egna offentliga uppgifter tidigare varit anställd vid Säkerhetspolisen och Försvarsmakten, i bägge fall i flera års tid. För en tid sedan kunde Dagens Nyheter avslöja att han också arbetat på Sveriges mest hemliga underrättelseorgan – Kontoret för särskild inhämtning (KSI).

KSI är en del av Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must). Dess chef, organisation, personal och budget hålls hemliga. Enhetens uppgift är att hämta in underrättelser med särskilda metoder, alltså metoder som andra underrättelseorgan inte har befogenhet att använda.