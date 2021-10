Myndigheter bryter mot lagen – kollar inte lönerna

Syftet med lönekartläggningen är att motverka osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor.

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare genomföra den årligen – men nu visar Publikts granskning att det inte fullföljs.

Bara nio av Sveriges 30 största myndigheterna lämnade in sin lönekartläggning i tid för år 2020. Ytterligare sju har genomfört kartläggningen, men lämnade in den för sent.

Tre myndigheter saknar en kartläggning för 2020: Försvarets materielverk, Kriminalvården och Jordbruksverket.

Resterande 11 myndigheter är ännu inte klara med sina rapporter.

Märta Stenevi: ”Är ett krav”

I granskningen ger myndigheterna olika förklaringar till varför kartläggningar försenats eller uteblivit. Bland annat nämns sjukdomar bland personal, pandemin och brist på systemverktyg som orsaker.

Jämställdhetsminister Märta Stenevi (MP) ser allvarligt på granskningens fynd.

– Jag tycker att det är väldigt allvarligt. Årliga lönekartläggningar är ett krav i ­diskrimineringslagen och jag förväntar mig att alla statliga myndigheter följer lagen, säger hon till Publikt.

