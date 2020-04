Turkmenistan:

Det finns inga rapporterade fall av coronavirus i det centralasiatiska landet Turkmenistan. Det är ett land som sedan 2006 styrs av president Gurbanguly Berdymuchamedov. Han har nu bestämt att det är förbjudet att ens yttra ordet ”coronavirus”, uppger organisationen Reportrar utan gränser. Det finns också rapporter från huvudstaden Ashgabat om att polisen griper personer som bär munskydd eller diskuterar pandemin offentligt. Turkmenistan ligger i botten på Reportrar utan gränsers ranking av pressfriheten i världen. Turkmenistan gränsar till Iran i söder, så sannolikheten är hög att smittan redan finns i landet. Vad än president Berdymuchamedov bestämt.

Turkmenistans president Gurbanguly Berdymuchamedov vinkar från en affisch i huvudstaden Ashgabat. Han har förbjudit turkmenerna att nämna ordet ”coronavirus”. Det finns inga officiella fall av smitta i landet. Foto: STRINGER / REUTERS X80002

Förenta Nationerna

FN grundades vid slutet av andra världskriget 1945 och världsorganisationen har mött ett stort antal utmaningar och kriser sedan dess. Men ingen har varit större än den nu pågående pandemin.

Det sa FN:s generalsekretare Antonio Guterres under onsdagen samtidigt som FN släppte en rapport om coronaviruset. FN förutspår att 10 procent av världens BNP kommer att behöva sättas in för att skydda världens befolkning mot båda sjukdomen och de ekonomiska konsekvenserna.

- Covid-19 är det största testet vi stått inför sedan vi grundade Förenta Nationerna, säger Guterres.

FN:s generalsekreterare säger också att han är särskilt oroad över hur pandemin kommer att skada Afrika. Antalet coronasmittade är fortfarande hyfsat lågt på den afrikanska kontinenten men siffrorna stiger även där.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres kallar coronaviruset för den värsta krisen i FN:s historia. Foto: LI MUZI / STELLA PICTURES/XINHUA/AVALON.RED B950

Ryssland:

En ny app har tagits fram i Ryssland och ska sättas in där i kampen mot coronaviruset. Det är de lokala myndigheterna i Moskva som utvecklat den och den befinner sig fortfarande i teststadiet

Tanken är att alla som smittats med coronaviruset ska ladda ner appen så att myndigheterna kan hålla koll på de sjuka. Moskva planerar också låta varje moskvabo registrera sig med ett QR-system på sina smarta telefoner som kan avläsas av poliser om man blir stoppad på stan. Kina införde något liknande under epidemin där.

Invånarna i Moskva kan sedan i helgen bara lämna sina bostäder för att köpa mat eller läkemedel, för att få vård, rasta hunden eller tömma soporna. Liknande restriktioner gäller i många andra ryska regioner. Ryssland har 2 777 rapporterade fall av coronasmitta och ökade senast med 477 fall på ett dygn.

En kvinna i Moskva lämnar ett center där man kan test mot corona. Moskva har utvecklat en app som smittade ska använda. Foto: TASS / STANISLAV KRASILNIKOV/TASS/SIPA SIPA USA

Saudiarabien

Muslimer som planerat göra pilgrimsfärden till Mecka under årets hajj, bör nog tänka om. Det beskedet kom under onsdagen från den minister i Saudiarabien som ansvarar för den årliga pilgrimsfärden. Hajj äger i år rum i slutet av juli. Ministerns råd är att senarelägga planerna för tillfället. Saudiarabien har ännu inte formellt fattat beslut om att ställa in årets hajj, men många tror att det är oundvikligt. Cirka två miljoner muslimer från hela världen brukar besöka Mecka under hajj. Det är en av de fem pelarna inom islam, varje rättrogen muslim bör någon gång under sin levnad fara på pilgrimsresa till Mecka. Det har hänt ett 40-tal gånger genom historien att hajj har ställts in eller begränsats. Oftast på grund av krig eller sjukdom.

Så här brukar det se ut i Mecca under hajj, den årliga pilmgrimsfärden till islams heligaste plats. CIrka två miljoner brukar komma. Foto: MOSA'AB ELSHAMY / AP TT NYHETSBYRÅN

