Musk rapporterade in försäljningen i torsdags, men aktierna har sålts under flera dagar den gångna veckan, de flesta i tisdags. Priset har legat på mellan 872 och 999 dollar per aktie.

Världens rikaste man Elon Musk skriver på Twitter att han inte har planer på att sälja några fler Tesla-aktier.

I måndags sade Twitter ja till Teslagrundarens Elon Musk bud. Twitters aktie backade då 3,9 procent. Samtidigt rasade Tesla drygt tolv procent, bland annat finns det en oro över att Musk inte ska engagera sig lika mycket i bolaget längre.