München firar ingen Oktoberfest i år

Tyskland

Det blir ingen öl i München denna höst. Den årliga festivalen Oktoberfest ställs in på grund av coronaviruset. Det är den senaste i en lång rad exempel på stora evenemang som tvingats ställa in på grund av coronaviruset. Och en tydlig signal att de tyska politikerna inte väntar sig att livet ska vara normalt ens framåt hösten. Oktoberfest skulle ha ägt rum mellan den 19 september och 4 oktober. De årliga festivalen brukar locka sex miljoner besökare till München, så beslutet är ännu ett hårt slag för den lokala ekonomin. Oktoberfest har bara ställts in några få gånger sedan starten 1810, bland annat under andra världskriget och under kolerautbrott på 1800-talet.

Ett dystert besked från Münchens borgmästare, Dieter Reiter: Det blir ingen Oktoberfest i staden i höst. Foto: SVEN HOPPE / POOL / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Australien:

Australiska sjukhus tillåter åter planerade, icke akuta operationer. Alla sådana operationer ställdes in i mars på grund av coronaviruset och behovet att finna plats för coronapatienter. Men Australien verkar vara på väg åt rätt håll med allt färre nya fall av smittan. Bara 13 rapporterades under måndagen. Så nu finns åter resurser att exempelvis boka in höftledsoperationer. Från Tyskland rapporteras att 150 000 sjuksängar står tomma på grund av brist på patienter när planerade operationer ställts in. Även där önskar många få komma igång med verksamheten igen.

Infarten till Alfred Hospital i Melbourne. Australien börjar denna vecka åter öppna för planerade, icke-akuta operationer. Foto: SPEED MEDIA/SHUTTERSTOCK / SPEED MEDIA/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

Italien:

Coronakrisen gör cyklister och fotgängare till vinnare i Milano. De lokala myndigheterna har beslutat att utnyttja krisen för att göra om stadsnätet. 35 kilometer bilvägar ska under sommaren göras om till cykel- och gångvägar i stället. Milano har stora problem med luftföroreningar men luften har blivit märkbart bättre under coronakrisen när de flesta bilister stannat hemma. Fordonstrafiken i Milano har minskat med mellan 30 och 75 procent. En färsk undersökning visar också att det främst är personer i regioner med smutsig luft som avlidit av coronaviruset.

Det våras för cyklisterna i Milano. Staden planerar utnyttja coronakrisen för att förvandla 35 kilometer av bilvägar till cykel- och gågator. Foto: DUILIO PIAGGESI/SHUTTERSTOCK / DUILIO PIAGGESI/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

Singapore:

Singapore är ett varnande exempel för länder som tror att de fått bukt på coronviruset. Landet fick tidigt sina första fall av smittan men lyckades begränsa spridningen och fick internationellt beröm. Men smittan har tagit ny fart i april, inte minst i trångbodda områden där många migrantarbetare bor. Antalet smittade har fördubblats på bara en vecka till över 9 000. Singapore införde restriktioner den 7 april och de skulle gälla till den 4 maj. Men premiärminister Lee Hsien Loong meddelade under tisdagen att restriktionerna nu förlängs till den 1 juni.

Migrantarbetare i Singapore. Coronasmittan har fått spridning igen i landet och nu förlängs restriktionerna. Foto: HOW HWEE YOUNG / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

