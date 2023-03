Muf-toppens kuppförsök mot ordföranden i Jämtland

Muf Jämtland hade stämma i Östersund i februari. I valet av distriktsordförande hade valberedningen föreslagit omval av sittande ordföranden Carl-Oscar Franzon.

Men Muf:s förbundsordförande Douglas Thor ingrep i hemlighet för att i stället få motkandidaten Lydia Bygdén vald. Douglas Thor startade en gruppchatt med namnet ”Operation Jämtland” som hade syftet att rekrytera nya medlemmar som skulle rösta bort Carl-Oscar Franzon.

Chatten, som TV4 Nyheterna var först att rapportera om, och som även Expressen tagit del av, inleddes av Thor med orden:

”This is now the official hype party chat. För det jag ser mest fram emot I världen just nu, att få se er styra Jämtland.”

Ville betala nya medlemmars avgift

Därefter diskuterades olika namn som man hoppades kunna värva inför stämman. Douglas Thor skrev att man skulle samla personernas uppgifter och anmäla dem sista halvtimmen innan anmälan stängde.

De nya medlemmarna skulle inte behöva stå för medlemsavgiften på 40 kronor själva.

”Bäst är om de gör det från deras telefoner men du swishar dem”, skrev Thor till en deltagare i chatten.

Han försökte också flytta medlemmar från granndistriktet Västernorrland till Jämtland, men det visade sig att de inte skulle hinna få rösträtt i valet av distriktsordförande för Muf Jämtland.

Ett par veckor före stämman skrev Lydia Bygdén att hon talat med Carl-Oscar Franzon, som enligt henne hade låtit som att han var ”beredd att ge upp typ allt förutom ordförandeposten”.

Douglas Thor svarade:

”Hahaha, säg att han kan få vara vice. Hade varit en otrolig kränkning mot honom haha.”

Thors svar: Valdes för att göra Muf tryggt

Röstkuppen misslyckades dock, och Carl-Oscar Franzon omvaldes.

Douglas Thor vill inte låta sig intervjuas om sin inblandning i distriktsordförandevalet i Jämtland men skriver i en kommentar:

”Jag valdes för att göra Muf tryggt, särskilt för unga tjejer. Eftersom förklaringen till mitt agerande rör sig om känsliga medlemsärenden, kan jag inte ge någon ingående bakgrund. Med det sagt ångrar jag hur jag har uttryckt mig. Medlemmarna ska kunna förvänta sig mer än så av mig.”

Det framgår inte av chatten om det verkligen gjordes några betalningar till nyvärvade medlemmar, och Muf svarar inte på frågan med hänvisning till GDPR.

Muf:s generalsekreterare Johannes Thernström säger i en skriftlig kommentar:

”Jag deltog på stämman och kan konstatera att inga oegentligheter ägde rum på stämman och att röstlängden var stadgeenligt upprättad.”

Anklagelser om olämpligt beteende

I höstas utmanade Douglas Thor sittande Muf-toppen Matilda Ekeblad om makten. Efter en kampanj som beskrevs som ovanligt bråkig och polariserad vann Thor omröstningen med röstsiffrorna 52–49.

Expressen har talat med flera centralt placerade källor inom Muf, både bland Douglas Thors anhängare och motståndare, om försöket till röstkupp i Jämtland.

Flera av dem delar Douglas Thors uppfattning att Carl-Oscar Franzon inte är lämplig som distriktsordförande. Orsaken de lyfter fram är att han ska ha uppträtt olämpligt mot kvinnor vid tillställningar där det serverats alkohol.

– Det var beklagligt hur Douglas uttryckte sig. Men jag förstår varför han gjorde som han gjorde. Jag hade gjort samma sak, säger en person från Douglas Thors läger i falangstriden.

En annan, som stod på Matilda Ekeblads sida i förbundsordförandevalet, säger om Franzon:

– Det finns fall där han inte har betett sig bra, så det finns faktiskt fog för de delarna. Men det ska ju hanteras på ett annat sätt.

Kritiken mot Douglas Thor

Flera tar upp att det inte är något nytt att Muf:s förbundsordförande lägger sig i maktkamper på distriktsnivå, men att intrigerna normalt inte når offentlighetens ljus.

Men det finns också Muf:are som anser att Douglas Thors handlande var helt oacceptabelt.

– Jag tycker att det är jätteolämpligt. Som förbundsordförande ska man vara neutral. När Douglas blev vald, med en väldigt knapp majoritet, sa han i sitt tal att han skulle ena förbundet efter all splittring. Att det här nu kommer fram ser inte bra ut för Muf, säger en person.

Hon låter sig inte övertygas av Douglas Thors förklaring och menar att han själv bidrar till en otrygghet i förbundet genom hot om repressalier mot personer som inte sluter upp på hans sida i falangstriden.

– Det pratas mycket om tjejers trygghet, men när det kommer till kritan känner sig inte alla tjejer trygga. Jag känner mig inte trygg med honom som förbundsordförande.

Expressen har sökt Carl-Oscar Franzon och utmanaren Lydia Bygdén men inte fått något svar.

Moderaternas partisekreterare Karin Enström säger i en kommentar:

”Vi ser allvarligt på de uppgifter som framkommit. MUF måste utreda dessa och hantera situationen enligt de processer och stadgar som organisationen har. Vi förväntar oss att så sker, och det har jag framfört på ett mycket tydligt sätt.”