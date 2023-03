Muf-ordförande Douglas Thor: ”Jag tänker inte avgå”

I förra veckan avslöjade TV4 Nyheterna hur Muf:s förbundsordförande Douglas Thor lanserat en kampanj för att få förbundets distriktsordförande för Jämtland, Carl-Oscar Franzon, bortröstad.

Men planen med att värva medlemmar, och betala deras avgifter, för att rösta bort Franzon gick i baklås och under stämman i Östersund under februari blev han omvald.

Douglas Thor: ”Jag har ett brett stöd”

Efter avslöjandet kan flera Muf-distrikt komma att rikta avgångskrav mot Thor, enligt uppgifter till TV4 Nyheter, som under onsdagen intervjuade honom.

– Jag tänker inte avgå. Förtroendet för mig vilar i det moderata ungdomsförbundet och där inser jag att jag har ett brett stöd, säger Douglas Thor.

TV4 Nyheterna frågar då hur han skulle agera om det riktas avgångskrav från Muf-distrikt.

– Jag lyssnar in ungdomsförbundet. Min uppfattning är att det finns ett brett stöd. Jag blev vald med liten marginal, och det är förståeligt att de som inte hejade på mig kanske inte gör det nu heller. Men min uppfattning är att stödet för mig har breddats något sedan jag blev vald, även om det har trubbats av på håll där det inte fanns tidigare.

Douglas Thor: ”This is now the official hype party”

Inför Jämtlandsstämman startade Douglas Thor en gruppchatt med orden:

”This is now the official hype party chat. För det jag ser mest fram emot I världen just nu, att få se er styra Jämtland.”

Planen var att rekrytera nya Muf-medlemmar som i ställer skulle rösta på motkandidaten Lydia Bygdén, och att dessa skulle få medlemsavgiften betald.

Douglas Thor föreslog i chatten att summan, 40 kronor, skulle swishas till de nya medlemmarna.

Det fanns även en plan på att flytta sympatiserande medlemmar från Västernorrland till Jämtland men denna lades ner eftersom dessa inte skulle hinna få rösträtt till stämman.

Douglas Thor: ”Ångrar hur jag uttryckt mig”

Thor förklarade sitt agerande i en skriftlig kommentar till Expressen.

”Jag valdes för att göra Muf tryggt, särskilt för unga tjejer. Eftersom förklaringen till mitt agerande rör sig om känsliga medlemsärenden, kan jag inte ge någon ingående bakgrund. Med det sagt ångrar jag hur jag har uttryckt mig. Medlemmarna ska kunna förvänta sig mer än så av mig.”

Expressen har tidigare varit i kontakt med flera centralt placerade källor inom Muf som beklagar Douglas Thors agerande. Men flera delar även Thors uppfattning om att Carl-Oscar Franzon är olämplig att sitta som ordförande. Detta på grund av att han ska ha uppträtt olämpligt mot kvinnor vid tillställningar där det har serverats alkohol.

Douglas Thor röstades under hösten fram till ny Muf-ordförande efter att ha utmanat Matilda Ekeblad om posten. Han vann med röstsiffrorna 52–49.