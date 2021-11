Miljöpartiet börjar i sin nya roll med att försöka stoppa sådant de inte gillar i den nyss framröstade M-KD-SD-budgeten. Prio ett är förslaget om sänkt bensinskatt med femtio öre litern.

– Ja, nu tar vi här i riksdagen ett initiativ för att inte göra det billigare att förstöra klimatet, säger den före detta miljöministern Per Bolund.

Den nyvalda statsministern Magdalena Andersson ville på sin presskonferens i går inte svara på frågan hur Socialdemokraterna kommer att ställa sig till bensinskatten, men MP hoppas kunna stoppa sänkningen med hennes hjälp. De kommer även att söka stöd från Centerpartiet och kanske också från Liberalerna som sagt nej till högerbudgeten just på grund av bensinskatten.

– I den här frågan borde de kunna vara med oss, om det de sagt stämmer, säger Karolina Skog, som också är gruppledare i riksdagen.

Det är bara några dagar sedan Miljöpartiet under dramatiska former bestämde sig för att lämna regeringen sedan Centerpartiet släppt fram ”en högerextrem budget”, som MP kallar den. Chocken sitter delvis i och det var under måndagen återigen öppet bråk mellan de rödgröna partierna.

Stenevi: ”Det är kluvet”

– Det är klart att detta har tärt på våra relationer med Centerpartiet, säger Per Bolund som nu blir riksdagsledamot igen. Vi var ju glada och stolta att vi kunde enas om både skogen och strandskyddet men när Centerpartiet sedan fäller budgeten och drar undan de ekonomiska förutsättningarna för den skogspolitik vi enats om så är det klart att det skadar förtroendet.

– Det är kluvet, säger Märta Stenevi som ”känner sorg” över att Sverige för första gången har en budget framförhandlad med Sverigedemokraterna.

Tonen mot Socialdemokraterna är däremot välvillig och Stenevi hoppas att de fyra partierna i det rödgröna blocket kan enas igen på ett eller annat sätt.

– Ingen statsminister vill regera på en fjärdedel av riksdagens mandat så jag är övertygad om att vi kommer hitta former framåt, men nu gör vi det från en roll i opposition.

Många bedömare, framför allt röster utanför Miljöpartiet, menar att avhoppet är partiets chans att hålla sig kvar i riksdagen.

Sju år i skuggan av S

Att regera som litet parti i skuggan av Socialdemokraterna har varit svårt och väljarstödet har sjunkit från 6,9 procent i valet 2014 till 4,4 procent 2018. Nu pendlar MP kring spärren i alla mätningar.

De sju åren i regering har präglats av konflikter med S i stora miljöfrågor, tidigare om Bromma flygplats, förbifart Stockholm och Vattenfalls kolgruvor och på senare tid om slutförvaret av kärnavfall och Cementas kalkbrytning på Gotland.

April 2016: Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) och statsminister Stefan Löfven (S) håller gemensam presskonferens om Kaplans avgång. Foto: JESSICA GOW / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN November 2015: Vice statsminister Åsa Romson (MP) tillsammans med statsminister Stefan Löfven (S) under den känslosamma presskonferensen om kraftiga åtstramningar i migrationspolitiken. Foto: MARKO SÄÄVÄLÄ/TT / TT NYHETSBYRÅN April 2018: Gustav Fridolin, MP-språkrör och utbildningsminister, under en manifestation för ensamkommande afghaner i Stockholm. Gymnasielagen våren 2018 har beskrivits som en av Miljöpartiets stora framgångar under den förra mandatperioden. Foto: LISA MATTISSON Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Miljöpartiet led ett av sina svåraste nederlag när de tvingades vara med och lägga om migrationspolitiken hösten 2015 – en generös invandringspolitik är nästan lika viktigt för MP som miljöfrågorna. De hade svårt att hämta sig från smällen när de tappade sin bostadsminister Mehmet Kaplan efter hans samröre med turkiska ultranationalister och skandalen kring partistyrelsekandidaten Yasri Khan som vägrade ta kvinnor i hand.

Samtidigt har Miljöpartiet själva betonat sina framgångar i regeringen, med klimatlagens skarpa mål för minskade utsläpp, och mångmiljardsatsningar på gröna investeringar.

Med avhoppet blir det lättare att driva valrörelse men svårare att påverka de dagliga besluten.

Lämnar regeringskansliet

Ett stort antal miljöpartister har förlorat jobbet med omedelbar verkan. Över 50 politiska tjänstemän har jobbat i departementen som statssekreterare, politiskt sakkunniga och pressekreterare åt de miljöpartistiska statsråden. Nu ska alla ersättas med socialdemokrater och det sker snabbt. Under måndagen rensade de skrivborden och tog farväl av kollegerna.

– Det konstiga är att man jobbat dag och natt med viktiga frågor som man plötsligt måste lämna åt sitt öde för att själv gå ut i total ovisshet, säger en politiskt sakkunnig.

Men chocken för Miljöpartiet är inte svårare än att de redan nu dragit i gång oppositionsarbetet. Förutom utspelet om att försöka stoppa bensinskattesänkningen har partiet för första gången på sju år gått upp i en riksdagsdebatt mot Socialdemokraterna.

Karolina Skog, Miljöpartiets ekonomiskpolitiska talesperson, i riksdagen på måndagen innan riksdagen för andra gången röstade om Magdalena Andersson som statsminister. Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Vi har lämnat in vår första motion, om att skydda public service, vi har tagit replik på S i kammaren, vi har yrkat på ändringar av en proposition om LSS som vi vet inte var tillräckligt bra, säger Karolina Skog som räknar med att Socialdemokraterna hör av sig för att söka stöd i många frågor.

Men kommer ni nu att kunna göra upp med Moderaterna och Kristdemokraterna till exempel?

– Vi ser ju att M och KD kommer närmare och närmare SD och då blir det ju väldigt svårt för oss att vara aktiva i ett samarbete – det ser jag inte framför mig. Men vi ska ta ett ordentligt samtal om det här i vår riksdagsgrupp i morgon (läs: under tisdagen). Vi kommer att få ta saker en dag i taget, sakfråga för sakfråga, säger Karolina Skog som inte vågar ge någon prognos om vilka samarbeten som kan uppstå framöver.

– Sveriges riksdag är väldigt, väldigt rörlig så jag gör inte förutsägelser framåt längre. Det är så oförutsägbart, allting.

