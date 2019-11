31 oktober ska överläppen vara rakad. Då ska man ta en bild på sig själv och lägga ut i sociala medier.

Sedan låter man mustaschen växa, och den 30 november ska den vara som störst.

Vad är Movember?

Initiativet (som ju inte innebär någon som helst ansträngning) skapades 2003 av några män i Melbourne i Australien. De bestämde sig för att det vore kul att låta mustaschen växa.

Året därpå blev det fler, och välgörenhetsinitiativet startade. Då greps 450 män av Movemberfeber och lyckades få ihop 300 000 kronor för forskning om prostatacancer.

Trenden växte snabbt till ett globalt fenomen. Och nu är runt fem miljoner män och kvinnor i 20 länder engagerade. Mo Bros och Mo Sistas, vill de bli titulerade.

Vilka är reglerna för Movember?

"Mo" är australisk slang för mustasch. Inled november slätrakad och odla mustaschen under månaden. Inga skägg eller getskägg! Tjuvstarta inte.

Pengarna kommer in genom insamling. Enligt movember.com samlades in 673 miljoner kronor under 2018, genom 321 975 mustascher. 77 procent av de insamlade pengarna gick till verksamheten.

Mustaschkampen – det svenska initiativet

Mustaschkampen är svenska Prostatacancerförbundets eget initiativ under Movember. Man samlar både in pengar till forskning och andra initiativ – men vill också uppmana män över 50 att göra ett så kallat PSA-prov för att upptäcka sjukdomen. Läs mer på Mustaschkampens hemsida.

Vad är prostatacancer?

Prostatan är en körtel mellan urinblåsan och penis. De flesta sorters prostatacancer växer långsamt, men vissa växer snabbt.

99 procent av alla som drabbas är över 50 år. Bidragande faktorer är hög ålder, ärftlighet och etnicitet. Att äta mycket processat eller rött kött kan öka risken för att drabbas.

Enligt 1177 är prostatacancer den vanligaste cancerformen i Sverige. Varje år upptäcks cirka 9 000 nya fall i Sverige. Hälften är över 70 och nästan ingen under 40.

