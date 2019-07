Joe Biden har än så länge varit ohotad som storfavorit till att bli Demokraternas kandidat inför presidentvalet 2020.

Redan innan han meddelade att han siktar på att bli partiets utmanare till Donald Trump låg han på en förstaplats i opinionsundersökningarna.

Efter den första debatten mellan de demokratiska kandidaterna i Miami i juni föll han dock tillbaka något – vilket bland annat kopplades till hur han försvarade sig mot Kamala Harris angrepp.

Angreps av Harris

Senatorn och den förre åklagaren från Kalifornien kritiserade Biden för att ha talat gott om sitt samarbete med två tidigare senatorer som förespråkade segregation mellan svarta och vita.

Under debatten som hålls i Detroit under natten mot torsdagen flankeras Biden av både Harris och senatorn Cory Booker från New Jersey, som båda har kritiserat Bidens inställning i rasfrågan – och som väntas göra nya försök att kritisera honom i direktsändning.

Joe Biden har utlovat mer motstånd under debatt nummer två.

– Jag kommer inte att vara lika hövlig denna gång, sa Biden vid ett evenemang i Detroit inför debatten.

”Inte rätt person att rätta till det”

Flera amerikanska medier förutspår att Biden kommer att angripas av Harris och Booker för sitt stöd till ny kriminalpolitisk lagstiftning som röstades igenom under hans tid som senator 1994. Lagstiftningen har kritiserats för att dramatiskt ha fått antalet fångar i landet att växa, vilket främst berört många afroamerikanska män, skriver The Guardian.

Cory Booker har bland annat kritiserat Biden för att ha varit arkitekten bakom vad han beskriver som ”massförvaring”.

– Den stolta arkitekten av ett misslyckat system är inte rätt person att rätta till det, säger Booker inför debatten.

Men även flera av de övriga kandidaterna, som ännu inte fått något genombrott i sina kampanjer, har ägnat stor energi åt att förbereda angrepp på storfavoriten.

Castro kan också angripa

Enligt sajten Axios har Kirsten Gillibrands medarbetare samlat på sig bakgrundsinformation för hur Biden röstat i kvinnorättsfrågor på 80-talet.

– Kristen menar att vi behöver ha ett bredare och mer avsiktligt samtal om att värdesätta kvinnor i det här landet och även under primärvalet. Hon har för avsikt att göra det under de kommande dagarna, säger en talesperson för Gillibrands kampanj till Axios.

Julian Castro, tidigare minister för bostads- och stadsutveckling under Barack Obama, väntas även angripa Biden kring hans inställning i invandringsfrågan.

– Jag har lärt mig läxan från förr. Det verkar som att vicepresident Biden inte har gjort det, har Castro sagt.

Från Bidenkampanjen har man uppgett att storfavoriten är förberedd på att försvara sig.

– Vi är medvetna om att folk kommer försöka gå till angrepp. Han är fullt förberedd på att tala om allt han har åstadkommit tidigare, säger en talesperson enligt Axios.

