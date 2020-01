Morrisons utspel till utländska turisterna: Kom till Australien

Tusentals brandmän kämpar just nu mot lågorna i Australiens värsta skogsbränder någonsin. Ett tjugotal personer har dött när hundratals bränder rasat över ett nästan 10 miljoner hektar stort område.

Men det bör inte hindra turister att besöka landet, menar premiärminister Scott Morrison. På onsdagen besökte han Kangaroo Island, där han höll tal om vikten av turismnäringen.

– Australien är öppet, Australien är fortfarande en underbar plats att åka till och ta med sin familj och njuta av ledigheten, säger han i ett uttalande framför en grupp reportrar och fortsätter:

– Även här på Kangaroo Island, där en tredjedel av ön uppenbarligen har blivit decimerat, är två tredjedelar av ön öppet och redo. Det är viktigt att hålla de lokala ekonomierna levande i dessa tider, säger han enligt Al Jazeera.

26 personer har dött i bränderna

Under talet röt Morrison dock till mot vissa turister som redan bokat resor i de branddrabbade områdena och nu kräver att få pengarna tillbaka från arrangörerna, skriver The Australian.

Totalt 26 personer har dött i bränderna hittills. Foto: BAI XUEFEI / STELLA PICTURES/XINHUA/AVALON.RED B950

– Om ni bokat boende och nu vill ha återbetalning, kan ni bara låta dem vara ett tag?

Samtidigt meddelade Morrison att han skjuter in ett räddningspaket på 11 miljoner australiska dollar till insatserna mot bränderna.

Under onsdagen dog ytterligare en brandman under arbetet. Det gör att dödssiffran under brandsäsongen har stigit till 26 personer.

