Övertänd byggnad i Alvesta

En våldsam brand bröt ut i ett torvlager i Kalvshaga på lördagskvällen – och ett stort räddningspådrag ryckte ut.

På söndagsmorgonen var lågorna under kontroll.

Men räddningstjänsten tror att det kommer att brinna i två dygn till, enligt Smålandsposten.

I nuläget är det oklart vad som startat branden men polisen har upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet.

– Vi har en ganska bra lägesbild om vad som hänt och mer än så kan jag inte kommentera det just nu, säger Johan Sjögren, stationsbefäl vid Växjöpolisen, till Smålandsposten.

Branden kan komma att fortsätta i två dygn. Foto: Carl Carlert

HELA ARTIKELN: Torvlager brinner söder om Växjö

Meghan och Harry. Foto: SHUTTERSTOCK / SHUTTERSTOCK

Meghans pappa: Därför publicerade jag brevet

Meghan och prins Harry har inlett en rättslig process mot tidningen som publicerade brevet, och den tillhörande intervjun med Thomas Markle: The Mail on Sunday.

Det är även i The Mail on Sunday, vars utgivare också bland annat publicerar The Daily Mail och MailOnline, som hennes 75-årige far nu återigen försvarar sig.

– Jag beslutade mig för att publicera delar av brevet på grund av Meghans vänners intervju i People Magazine, säger Thomas Markle.

Han säger att han inte hade några planer på det innan, men att han ”hade rätt att försvara sig”.

Thomas Markle säger att brevet ”presenterades på ett sätt som baktalade mig, och som inte var sant”.

Konflikten under mötet – havererade på åtta timmar

på lördagen, klockan 10, drog de återupptagna kärnvapensamtalen mellan USA och Nordkorea i gång på allvar. Båda parternas chefsförhandlare, Kim Myong-Gil och Stephen Biegun, befann sig på konferensanläggningen Villa Elfvik Strand på Lidingö utanför Stockholm.

Men efter åtta och en halv timme avbröts förhandlingarna.

Utanför Nordkoreas ambassad på Lidingö höll Kim Myong-Gil en presskonferens där han skyllde på USA.

– Förhandlingarnas sammanbrott utan att ha nått något resultat beror helt och hållet på Washingtons misslyckande med att överge sin föråldrade inställning och attityd, sa han.

USA har dock en helt annan bild av samtalen.

Morgan Ortagus, talesperson för USA:s utrikesdepartement, säger i ett uttalande att de skarpa kommentarerna från Nordkorea ”inte speglar innehållet eller andan” i lördagens samtal.

”USA kom med kreativa idéer och hade bra diskussioner med sin nordkoreanska motpart”, skriver Ortagus.