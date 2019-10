Uppgifter: Trump vill skadeskjuta migranter

Det är under ett möte med Vita husets rådgivare som Trump ska ha kommit med förslaget. Enligt New York Times ska ha han då sagt att migranter som försöker ta sig in i USA bör skjutas i benen för att saktas ned – och där med bli lättare att gripa.

Förslaget ska ha kommit efter att Trump officiellt föreslog skottlossning mot migranter om de kastade stenar mot amerikanska gränsbevakare.

Donald Trump har ännu inte kommenterat New York Times uppgifter. Foto: EVAN VUCCI / AP TT NYHETSBYRÅN

New York Times avslöjande är baserat på ett dussintal intervjuer med Vita husets tjänstemän som närvarat vid mötet.

Under mötet, som hölls i det Ovala rummet, ska Trump även pratat om att förstärka en potentiell mur med en vallgrav. Vattnet vill presidenten fylla med ormar eller alligatorer berättar Vita husets tjänstemän för New York Times.

Ett annat förlag Trump ska ha tagit upp är att ”elektrifiera muren och sätta spetsar som kan gå genom människokött längst upp”.

Vita huset har ännu inte kommenterat uppgifterna.

Man överföll kvinna i joggingspår

Klockan 22.33 larmades polisen av en kvinna i 40-årsåldern.

Kvinnan berättade att hon 20 minuter tidigare hade varit ute och joggat då en man attackerade henne bakifrån.

– Han ska ha slitit tag i henne och försökt dra med sig henne in i ett buskage.

Kvinnan lyckades själv slå sig fri från mannen och då ytterligare en joggare kom springandes lämnade den misstänkta gärningsmannen platsen.

– Han sprang till fots från platsen.

Kvinnan ska inte ha fått några fysiska skador i samband med händelsen. Polisen befinner sig nu på platsen för att söka efter gärningsmannen med både vanliga patruller och hundpatrull.

– Vi har fått ett vagt signalement av den misstänkta, men det är ett utseende som passar in på många. Det är inte jätteutslagsgivande som det ser ut i nuläget, säger Mikael Pettersson, RLC-befäl vid polisen.

Polisen har inlett en förundersökning om försök till våldtäkt.

Drottning Silvia hade sin dotter, prinsessan Madeleine, vid sin sida under kvällen. Foto: PONTUS HÖÖK/TT / TT NYHETSBYRÅN Krögaren Marcus Samuelsson närvarade tillsammans med sin fru, modellen Maya Gate Haile. Foto: PONTUS HÖÖK/TT / TT NYHETSBYRÅN Sophie Stenbeck. Foto: PONTUS HÖÖK/TT / TT NYHETSBYRÅN

Gästerna på drottningens välgörenhetsmiddag

För att fira stiftelsen Childhoods 20-årsjubileum hölls under tisdagskvällen, lokal tid, en galamiddag i en av festvåningarna på exklusiva Plaza Hotel nära Central Park på Manhattan.

Drottning Silvia och prinsessan Madeleine var först ut att fotograferas på röda mattan, innan gästerna begav sig till en angränsande sal för cocktailmingel.

– Det känns bra. Det kommer bli en mycket bra kväll, säger prinsessan Madeleine till Expressen.

Bland de övriga gästerna under kvällen fanns kända personer som Kinnevikdelägaren Sophie Stenbeck, musikern Eva Dahlgren, designern Efva Attling, krögaren Marcus Samuelsson och den amerikanska telekomjätten Verizons vd Hans Vestberg.

Den årliga middagen är ett sätt för Childhood att samla in pengar till stiftelsen – bland annat genom stora summor pengar gästerna betalar för att få de bästa platserna.

