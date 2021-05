MORGONENS NYHETER: Ung man ihjälskjuten i Alby • Tåg störtade från bro – minst 15 döda • Efterlyst man gripen efter stor insats

Ung man skjuten till döds i Alby

En man i 20-årsåldern sköts till döds utomhus i Alby under natten.

Under natten och morgonen är polisen på plats med flera patruller, däribland en hundpatrull.

– Vi pratar med så många som möjligt om det är någon som rört sig ute. Vi samlar information för att ta reda på vem, vilka och varför det här har hänt, säger polisens presstalesperson Towe Hägg.

Polisen har också säkrat flera tomhylsor utanför lägenhetsporten och teknikerna undersökte en cykel som låg slängd i närheten av brottsplatsen.

Enligt Aftonbladets uppgifter togs även en skyddsväst i beslag.

LÄS MER: Ung man skjuten till döds i Alby

Flera döda efter brokollaps i Mexico City

En tunnelbaneviadukt har kollapsat i Mexico City.

På videoklipp från närliggande övervakningskameror vid tunnelbanestationen Los Olivos kan man se hur bron ger vika. Tunnelbanetåget störtar sedan ner mellan två bilvägar och bildar ett stort rökmoln när det slår i marken.

Enligt initiala uppgifter ska minst 15 personer omkommit och 70 ska ha skadats. Minst 34 av dem har förts till sjukhus.

Vad som orsakat raset är fortfarande oklart, men enligt AP har den drabbade tunnelbanelinjen, linje 12, tidigare plågats av flera konstruktionsproblem.

Efterlyst man greps – insatsstyrkan slog till

Under måndagseftermiddagen pågick en större polisinsats vid ett bostadsområde i Avesta kommun. Flera polispatruller, hundpatrull, regionala insatsstyrkan och förhandlare fanns på plats, enligt uppgifter från platsen.

– Vi kommenterar inte numerär eller vilka styrkor vi har på plats, säger Stefan Wickberg.

Enligt SVT Dalarna slog polisen till på fler platser under dagen. Mannen greps senare under kvällen – i Åtvidaberg, Östergötland. Enligt SVT skedde gripandet under viss tumult.

Mannen är misstänkt för grovt vapenbrott.