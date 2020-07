Man död i drunkningsolycka i Sätra

En man i 20-årsåldern har dött i en drunkningsolycka vid Sätrabadet i sydvästra Stockholm.

Efter att mannen tagits ur vattnet påbörjades hjärt- och lungräddning. Mannen fördes till sjukhus i ambulanshelikopter, men hans liv gick inte att rädda.

– Han var där och badade med kompisar och drog upp medvetslös ur vattnet. Han togs till Karolinska med ambulanshelikopter och dog på sjukhuset, säger Anders Lantz, stationsbefäl vid polisen, till Aftonbladet.

Larmet om händelsen kom vid 20-tiden på lördagen.

Mörkt coronadygn: Flest antal döda sedan maj

Coronaviruset fortsätter att sprida sig över världen och flera länder rapporterar om kraftiga ökningar av coronafall och dödsfall.

Världshälsoorganisationen WHO meddelade på lördagen att 7 360 nya dödsfall registrerats under den senaste 24-timmarsperioden. Det är den största ökningen under ett dygn sedan den 10 maj, rapporterar Reuters.

Även sjukdomsfallen noterade toppnivå för andra dagen i rad. 259 848 nya fall rapporterades på lördagen. Under fredagen bekräftades 237 743 fall.

Enligt Reuters sammanställning noterades det för första gången en miljon nya fall under 100 timmar i världen.

Museum utanför Kristianstad i lågor

En brand bröt ut i ett museum i naturområdet Kjugekull i Kristianstad kommun under natten mot söndagen, skriver Kristianstadsbladet.

Larmet om branden kom strax efter klockan 02 och enligt räddningstjänsten är det ett gammalt museum som brinner.

Det ska inte finnas någon spridningsrisk eftersom det inte finns några andra byggnader i närheten, men det är ovisst om något av museet kommer att klara sig.

– Det är oklart vad som går att rädda, säger Mikael Svensson, inre befäl på larmcentralen i Kristianstad, till Kristianstadsbladet.

