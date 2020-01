MORGONENS NYHETER: Ung kvinna våldtogs på hamburgerrestaurang • Turister massevakueras från eldkaoset • Kvinna död i lägenhetsbrand

Ung kvinna våldtagen på restaurangtoalett

En ung kvinna blev våldtagen på toaletten på Max hamburgerrestaurang i Täby centrum under nyårsdagen.

– En tonårsflicka hade blivit indragen på en toalett och där har hon blivit våldtagen, säger Johan Wernsten, jourhavande förundersökningsledare vid polisen.

En man greps under natten mot torsdag misstänkt för brottet.

En förundersökning om våldtäkt är inledd.

Slut på vatten och bränsle – när tusentals tvingas fly

Över 200 bränder rasar just nu i delstaterna New South Wales och Victoria och sju personer har dött bara i delstaten New South Wales den här veckan.

Hotellen stänger och turisterna flyr nu områden i sydöstra Australien när skogsbränderna kommer allt närmare.

På lördagen väntas den värsta dagen hittills – och myndigheterna har gett alla 48 timmar på sig att fly för sina liv.

Långa köer ringlade till matbutiker i området på onsdagen när tusentals människor nu skyndar sig för att bunkra upp med förnödenheter inför flykten från skogsbränderna. På vissa håll köade man i över fem timmar utanför matbutiker och bensinmackar, skriver SBS News.

Men på flera håll i det branddrabbade området är allt redan slut. 50 000 människor är sedan de senaste dagarnas våldsamma brandspridning utan el och vissa samhällen har slut på rent vatten och bränsle, skriver Reuters.

Skogsbränderna har rasat i månader. Foto: Fire and Rescue NSW/Handout/TT / TT NYHETSBYRÅN

Kvinna död efter lägenhetsbrand

Under natten började det brinna i en lägenhet i Karlskrona.

Räddningstjänstens rökdykare hittade en kvinna i 80-årsåldern i lägenheten.

– Det var på sjukhuset vi fick beskedet att kvinnan är avliden, säger Henrik Lindqvist, inre befäl i Karlskrona, till SVT Nyheter Blekinge.

Polis har spärrat av lägenheten i väntan på teknisk undersökning. För närvarande finns ingen misstanke om brott.

