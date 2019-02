MORGONENS NYHETER: Trumps tal, påkörda av tåget och L:s besked

Donald Trump höll sitt årliga tal, State of the union, natten till onsdag. Foto: PATSY LYNCH / POLARIS POLARIS IMAGES Tiffany Trump klädd i vitt. Foto: SHAWN THEW / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Trump talade till nationen

USA:s president Donald Trump höll sitt årliga tal, State of the union, under natten.

Som väntat präglades innehållet av hans framgångar på presidentposten. Bland annat upprepade han sitt löfte om att muren mot Mexiko ska byggas.

– Tidigare har de flesta personer i det här rummet röstat för en mur, men den riktiga muren byggdes aldrig. Jag kommer att få den byggd, sa Trump.

Presidenten avslöjade också att han ska träffa Kim Jong-Un för ett nytt toppmöte den 27-28 februari i Vietnam.

Flera kvinnliga kongressledamöter från Demokraterna – och presidentens egen dotter Tiffany Trump – var under talet klädda i vitt för att markera för kvinnors rättigheter.

Sture och Anita påkörda av tåget – hade änglavakt

Under de senaste fem åren har minst tio personer omkommit vid järnvägsövergångar med säkerhetsbrister. Brister som i flera fall varit kända av Trafikverket sedan tidigare. Det framkommer i onsdagens ”Uppdrag granskning”.

– Det är helt otroligt att vi lever, säger Anita Andersson, som blev påkörd av ett tåg utanför Stenungsund i somras, till UG.

Att det, enligt UG, har funnits en kännedom på Trafikverket om bristerna vid flera av de järnvägsövergångar där dödsolyckor har inträffat, tycker generaldirektör Lena Erixon är allvarligt.

– Jag är inte nöjd med att vi flera gånger konstaterat en brist, då behöver vi en bättre systematik, säger hon i programmet.

Liberalerna: Nej till återinförd förmögenhetsskatt

Tuffa förhandlingar väntar kring den skattereform som S, MP, L och C ska ställa sig bakom.

Redan nu säger Jan Björklund (L) nej till att återinföra bland annat förmögenhetsskatten.

– Det är fel tänkt, säger partiledaren till Sveriges Radio.

Förra veckan föreslog gruppen Reformisterna – den nya S-föreningen som vill driva partiet åt vänster – i sitt program att förmögenhetsskatten, fastighetsskatten och arvs- och gåvoskatten ska återinföras.

Initiativtagaren Daniel Suhonen (S) säger sig vara inspirerad av rörelsen kring Bernie Sanders i USA, som han menar har "gjort det attraktivt med socialdemokratisk politik igen".

