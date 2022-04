Trump stormade ut

Piers Morgan skriver att ”helvetet bröt lös” när han tog upp presidentvalet 2020.

– Det var ett fritt och rättvist val. Du förlorade, säger Morgan.

– Bara en dåre skulle tycka något sådant, säger Trump.

Morgan skriver att Trump kallade honom ”dåre” ytterligare sex gånger under intervjun och att han anklagade honom för att inte ha läst på ordentligt.

Donald Trump har länge hävdat att valfusk begicks när Joe Biden blev president.

– Med all respekt så har du inte lagt fram bevis för detta, säger Morgan under intervjun.

– Du kan inte mena allvar, säger Trump varpå han kallar Morgan ”väldigt oärlig”.

Morgan skriver sedan att Trump reste sig och abrupt avslutade intervjun.

– Stäng av kameran, säger Trump.

Efter Piers Morgan avslöjat händelsen slår dock Trump tillbaka – och säger att han gick för att intervjutiden var över för längesedan.

Majoritet vill gå med i Nato

För en vecka sedan var 45 procent av svenskarna för ett medlemskap.

Nu är siffran 51 procent, enligt den senaste undersökningen från SVT/Novus.

Det är första gång en majoritet vill att Sverige ansluter till försvarsalliansen.

Förra veckan besökte Finlands statsminister Sanna Marin Stockholm, och mötte Magdalena Andersson. Efteråt höll de en gemensam presskonferens.

Finlands väg kan påverka Sverige och opinionen.

– 64 procent av svenskarna vill gå med om Finland gör det, säger Novus vd Torbjörn Sjöström till SVT.

Begränsade framsteg för Ryssland

Ryssland har under de senaste dygnet fortsatt att genomföra offensiva operationer i Donbass, koncentrerade mot de ukrainska städerna Rubizjne, Popasnaja och Malinka, uppger tankesmedjan Institute for the Study of War i en ny rapport.

Enligt den tjetjenska ledaren Ramzan Kadyrov tog pro-ryska trupper kontroll över Rubizjne under onsdagen, men det är något som inte bekräftats av oberoende källor.

Flera bostadsområden i Popasnaja uppges ha hamnat i rysk kontroll sedan Ryssland ökat offensiven mot staden. Även avlägsna förorter till Severodonetsk ska också hamnat under rysk kontroll under dygnet, enligt ISW.

Ryssland vill, genom att ta kontroll över staden Slovjansk, skära av och omringa den ukrainska armén öster om staden. Då skulle de kunna attackera de ukrainska trupperna från flanken.

