MORGONENS NYHETER: Trump kritiseras efter orden om Powell • Ung man död i trafikolycka • Mannens liv före attacken i Lycksele

Kritiken mot Trump efter orden om Powell

Donald Trump stämde inte in i hyllningskören efter att USA:s tidigare utrikesminister Colin Powell gått bort i sviterna av covid-19.

I ett skriftligt uttalande säger Trump att Powell begick stora misstag under sin politiska karriär och att medierna varit för snälla i sin rapportering efter dödsfallet.

”Hoppas det händer mig”, säger han.

Uttalandet har väckt stark kritik på flera håll, bland annat från statsvetaren Larry Sabato, grundare av University of Virginia Center for Politics, som skriver på Twitter att expresidenten splittrat det Republikanska partiet.

”Ingen anständig människa kommer att försvara Trumps elaka, illsinniga och narcissistiska uttalande om general Powell”, skriver han.

Kritik kom även från New Jerseys demokratiska guvernör Phil Murphy och CNN-journalisten Jim Sciutto:

”Ex-president Trumps kommentar om den bortgångne Colin Powell är bland det mest avskyvärda han har sagt, vilket säger något”, skriver Murphy på Twitter.

Ung man död efter trafikolycka i Landskrona

Sent tisdagskvällen fick räddningstjänsten in ett larm om att en bil kört in i ett träd i Landskrona.

Två män i 20-årsåldern fördes då med ambulans till universitetssjukhuset i Lund.

Under onsdagsmorgonen kom polisen med beskedet att föraren dött till följd av sina skador.

– Föraren är avliden och anhöriga är underrättade, säger Mikael Lindh vid polisen till TT.

Passagerarens skador bedöms inte som livshotande.

Polisen utreder orsaken till olyckan.

Mannens liv före attacken i Lycksele

Mannen i 50-årsåldern levde av allt att döma ett vanligt liv i den lilla byn i Lycksele kommun.

Nu sitter han anhållen misstänkt för att ha försökt mörda två små barn och en äldre kvinna.

Själv har han erkänt att han skadat dem, men har inte medgett någon specifik rubricering, enligt hans försvarare.

I domstolshandlingar har han beskrivit sin uppväxt och vuxenliv som harmoniskt. Men han har också uppgett att han haft en stressig period då han var i behov av sjukvård på grund av sitt psykiska mående.

Förra hösten försämrades mannens mående igen och han fick på nytt vårdas inom psykiatrins slutenvård.

