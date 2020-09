MORGONENS NYHETER: Trump kräver ursäkt från Biden • Ökad segregation i skolorna • Läkare varnar: USA på väg mot ”apokalyptisk” coronahöst

Trump slår tillbaka mot Biden: ”Då tar man av handskarna”

President Donald Trump höll på måndagskvällen ett valmöte i Ohio och gick särskilt hårt åt Demokraternas utmanare i presidentvalet, Joe Biden, som han menade spridit falska uppgifter.

– Det han sa om militärerna tycker jag är en skam. Han borde be om ursäkt. Han hävdar att ”en källa” sagt det, jag har 27 personer som säger att det inte stämmer, sa han på valmötet, enligt norska VG.

– När de gör sånt, tar man av handskarna, fortsatte han.

Det var tidigare i september som tidningen The Atlantic publicerade en artikel där flera källor hävdade att Trump kallat amerikanska soldater för ”sopor” och ”förlorare”.

Segregationen ökar i svenska skolor

Antalet svenska barn som går på en segregerad skola ökar, visar en granskning från Sveriges Radio.

De senaste 10 åren har eleverna i segregerade grundskolor ökat från drygt var femte till drygt var fjärde elev i landet, enligt granskningen, som tittat närmare på skolor efter faktorer som andel elever med utländsk bakgrund och andel förälder som läst vidare efter gymnasiet.

– Det bekräftar det mönster som andra också har sett, det är så det ser ut, sorteringen av elever ökar, allt fler elever går på skolor med elever som liknar dem själva, säger regeringens utredare Björn Åstrand, till SR.

Varningen: USA på väg mot ”apokalyptisk höst”

Smittspridningen fortsätter att öka i stora delar av USA, där experter nu varnar för en ”apokalyptisk höst”. På måndagen rapporterades en smittökning i 28 stater.

– Vi kan vara på väg mot en väldigt apokalyptisk höst, måste jag tyvärr säga, säger Peter Hotez, chef för the National School of Tropical Medicine vid Baylor College of Medicine, till CNN.

I 16 delstater ligger antalet nya fall på en jämn nivå, medan smittan endast sjunker i sex delstater.

