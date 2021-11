MORGONENS NYHETER: Tre nyheter i korthet

En lastbil körde in i en bro i Linköping under morgonen, och nu är all trafik på Södra stambanan mellan Stockholm och Malmö stoppad.

■■■

Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström öppnar för en fjärde vaccindos.

■■■

SD:s skolpolitiske talesperson Richard Jomshof vill förbjuda muslimska friskolor.

■■■

Expressen ger dig morgonens nyheter.